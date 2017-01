La alcaldesa de Teruel, la popular Emma Buj, ha calificado de "decepción" que en el borrador de los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2017 sólo se destine una partida de 1.200.000 euros para las obras del futuro hospital que se construirá en esta capital y atenderá a los pacientes de la mitad de la provincia.



"Es una señal evidente que el Gobierno de Aragón no va a poder empezar las obras" con la partida consignada y sería preciso, ha dicho "pedirle que agilice al Gobierno de Aragón".porque "no he tenido tiempo, solo conozco las líneas generales".Por otra parte, la alcaldesa, al ser preguntada sobre el ferrocarril de Teruel y la respuesta del Ministerio de Fomento al diputado de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, ha manifestado que "a, los hechos son las anunciadas inversiones y la mejora que llevarán aparejada" y ha matizado que es "una respuesta del Ministerio de Fomento".