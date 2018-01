La unidad móvil de resonancia magnética lleva dos semanas sin prestar servicio en Alcañiz

El hospital Comarcal de Alcañiz lleva más de dos semanas con el equipo de resonancia magnética estropeado, una prueba diagnóstica que se presta con una unidad móvil que se desplaza al centro sanitario periódicamente debido a que la capital bajoaragonesa no cuenta con este equipamiento. Una situación que, según denuncia el sindicato CSIF, ha hecho aumentar las listas de espera para realizar estas pruebas, ya de por sí bastante largas; y en el caso de pacientes cuyo diagnóstico es más urgente, como es el caso de Oncología, se han visto obligados a trasladarse hasta Zaragoza, donde son atendidos en clínicas privadas con las que el Gobierno de Aragón tiene acuerdos. Los problemas en la unidad móvil no son nuevos y en los últimos meses ya se han producido otras pequeñas averías que han obligado a reprogramar las citas aunque no tan complejas y por ende, tan prolongadas en el tiempo como la actual.