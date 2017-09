Celaya no descarta la instalación de la unidad de radioterapia en el futuro hospital de Teruel

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, no ha descartado la instalación de la unidad de radioterapia en el futuro hospital de Teruel. No obstante, ha precisado que este centro hospitalario no estará en marcha hasta dentro de cinco o seis años, por lo que será entonces cuando se analice el tipo de instalaciones que se requieren para el tratamiento del cáncer.