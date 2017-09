Los mayores turiasonenses se reúnen con un vermú exclusivo para ellos

El municipio de Tarazona homenajeó ayer a sus mayores, con un multitudinario vermú para la tercera edad en el parque de Pradiel en el penúltimo día de festejos. "Como es tradición cada año en fiestas hay un momento para juntarse con las personas mayores y tener este encuentro, que siempre gratifica a quienes han hecho nuestro presente y a quienes les quedan también muchas cosas por hacer", señalaba el alcalde turiasonense, Luis María Beamonte.

Cientos de personas participaron en la cita, alrededor de unas largas mesas donde se sirvió el aperitivo gracias a la implicación de la brigada municipal. "Es bonito que este acto que organizamos con el Ayuntamiento esté arraigado entre la gente de nuestros años", decía el presidente del Hogar de Personas Mayores Moncayo, Ángel Coscolín. Como no podía ser de otra manera, el mal tiempo reinante durante estos días fue el protagonista en las conversaciones. "Hace falta ponerse chaqueta pero menos mal que el acto está muy concurrido. He visto fiestas con tormentas un día, pero tener la semana tan aciaga que hemos tenido este año, es para no recordarla", comentaba Coscolín. "El tiempo nos está acompañando de momento, se ha levantado algo de cierzo lo que es un elemento de seguridad para que no nos llueva, que bastante agua ya nos ha caído", añadió el alcalde.

Ya que la lluvia ha estado presente desde la tarde del Cipotegato. "Es una faena que ocurran estas cosas porque son circunstancias que desilusionan un poco, pero la vida sigue y seguro que tendremos momentos y alternativas para volver a disfrutar. La fiesta se sigue viviendo en la calle y aún nos quedan un par de días para entregarnos en cuerpo y alma", opinaba el edil.