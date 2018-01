La falta de bomberos en La Hoya también impide actuar a los voluntarios de Almudévar

La rápida actuación de los voluntarios del parque de bomberos de Almudévar, que fueron los primeros en llegar junto a dos técnicos de Protección Civil de la Hoya de Huesca, minimizó el pasado 26 de diciembre los desperfectos materiales producidos por una explosión en el obrador de la conocida pastelería Tolosana y evitó también que hubiera que lamentar daños personales. Sin embargo, si hoy se produjera un suceso similar, la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Almudévar, al igual que ha ocurrido en Sobrarbe, no podría actuar ya que la Comarca de la Hoya tampoco cuenta con bomberos profesionales que les puedan supervisar, una obligación impuesta por un nuevo decreto del Gobierno de Aragón.

Las dudas surgidas a raíz de la normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero, y tras la renuncia en bloque de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sobrarbe a seguir prestando servicio, han hecho que la Comarca de la Hoya decida convocar la próxima semana una reunión con los alcaldes para "aclarar" la forma de actuar a partir de ahora, según anunció este jueves el presidente comarcal, Jesús Alfaro, para quien la solución definitiva pasa por la creación del comprometido consorcio provincial.

El alcalde de Almudévar, Antonio Labarta, reconoció estar "preocupado" por la nueva situación. "Tengo que asegurarme qué responsabilidad asumo si mando a los voluntarios a una emergencia porque a veces aunque actúes con buena fe, te puedes meter en problemas", dijo.

La Agrupación de Bomberos Voluntarios de Almudévar, creada hace 27 años, cuenta con 40 miembros, todos con la formación y los equipos homologados, y los correspondientes seguros de accidentes y responsabilidad. Cubrían toda la comarca e incluso el norte de Monegros, realizando unas 80 intervenciones cada año, y han reforzado también incendios como los de Castanesa o Harinas Porta de Huesca.

De lunes a domingo, el parque de Almudévar estaba atendido por dos operarios de Protección Civil de la Comarca y un miembro de la brigada municipal, y de viernes a domingo se reforzaba con 5 bomberos voluntarios localizados que no recibían ninguna remuneración por las guardias. El tiempo de respuesta oscilaba entre 7 y 10 minutos y el coste anual de mantenimiento, excluidos los sueldos de los tres operarios comarcales, era de 24.000 euros.

La Hoya no cuenta con ningún puesto de bombero profesional en su plantilla, pero sí con tres operarios de Protección Civil que han ido a los tribunales (el juicio se celebrará el 7 de mayo) para que se les reclasifique ya que "la Inspección de Trabajo demostró el año pasado que aunque la Comarca no tiene la competencia de bomberos, la está prestando en la práctica", asegura Joaquín Abiol, uno de estos tres técnicos, quien cree si en Ribagorza o Bajo Cinca sí se ha realizado esta reclasificación "o están incumpliendo las demás o los servicios jurídicos de la Hoya y de Sobrarbe no hacen lo que tienen que hacer", denuncia. "Es una chapuza que va a pagar el ciudadano porque se pone en riesgo la seguridad de toda la comarca", avisa este técnico, que también deja claro su "total apoyo" a los operarios y voluntarios de Sobrarbe.

"Amenazas y falsas promesas"

Abiol defiende que aunque estén como personal laboral fijo con contratos de operarios de Protección Civil, pasaron las mismas pruebas teóricas, prácticas y físicas que para un puesto de bombero. "Tenemos varias oposiciones de otras comarcas y son idénticas, solo cambia el enunciado porque lo quisieron camuflar", critica. En su caso, firmó los dos primeros contratos de bombero y el tercero fue como operario. "En la anterior legislatura recibimos amenazas serias y falsas promesas de que con el consorcio se arreglaría todo. Se han cometido muchas irregularidades y nosotros somos las víctimas", señala.

Por último, recuerda que aunque la Comarca de la Hoya no reconozca que tiene la competencia de bomberos, construyó un parque en Almudévar, ha comprado vehículos y material y recibe ayudas por prestarlo. "Si no tiene competencias, ¿por qué coge el dinero?", se pregunta.