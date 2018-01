El Salud vuelve a utilizar a médicos de otros centros para cubrir las Urgencias del San Jorge

Manuel Muñoz, delegado del Sindicato Médico CEMS, denunció ayer la política del Salud con el servicio de Urgencias del San Jorge ya que considera que solo pone "parches" y que es un ejemplo más de "mala planificación" ya que aunque admitió que faltan médicos, "tampoco parece que haya mucho interés en solucionar el problema de la urgencia hospitalaria, que siempre es la hermana pobre de la sanidad cuando es por donde entran los enfermos a los hospitales".

Estos problemas llegan, además, en un período con un notable incremento asistencial "que era predecible", según Muñoz, por la incidencia de la gripe, que en las últimas semanas ha disparado las atenciones de las 95 de media diarias hasta las 115 e incluso picos de 140. "La presión asistencial está siendo la misma que el año pasado, pero con la diferencia de que ahora estamos menos médicos con lo que las guardias son muchos peores", dijo.

Según el CEMS, las carencias se han agravado esta semana con la marcha de una médica que tenía un contrato para cubrir solo guardias de noches y festivos y a la que le han ofrecido una mejora de las condiciones laborales en el hospital de Barbastro "y lógicamente ha aceptado". "Resulta curioso que la misma persona que le mantiene con un contrato precario, le ofrece uno mucho mejor en otro centro", criticó.

A ello se une que uno de los facultativos ha pedido una excedencia de tres meses y el contrato de sustitución que ha ofertado el Salud ha quedado desierto de momento porque no se ha presentado ningún aspirante de la bolsa. Y también las horas que están pendientes de cubrir "desde hace varios meses" por dos reducciones de jornada y una liberación sindical. Además, en diciembre uno de los facultativos estuvo de baja y los compañeros tuvieron que cubrir su ausencia asumiendo más trabajo.

El coordinador del servicio de Urgencias trasladó esta misma semana a la dirección del hospital un informe alertando de que faltaban facultativos para completar las 24 horas del cuadrante de algunos días de enero y de febrero y pidiendo tomar medidas.

Desde el Salud aseguraron ayer que están intentando cubrir la baja que se ha producido esta misma semana tras la marcha de una médico a Barbastro "y hasta que esto suceda, las guardias que quedan se están cubriendo con personal de otros centros", explicaron. Recalcaron, además, que con esta medida "todos los turnos están cubiertos", algo que "no es fácil porque no hay disponibilidad de médicos", añadieron. Además, hicieron hincapié en que "no es la primera vez que se hace ni el único centro".

En cuanto a la nueva plaza de coordinador para las Urgencias de Huesca y Jaca, desde el departamento informaron de que el proceso aún no se ha resuelto.

Manuel Muñoz asegura no entender las últimas decisiones del Salud "porque están arreglando los hospitales de Jaca y de Barbastro a costa de desarreglar el San Jorge". "No es lógico que si les surge una necesidad de tipo técnico van a tener que recurrir al de Huesca pero en cambio se estén desprendiendo de profesionales para que vayan a otros hospitales donde les dan una oferta de empleo mejor que las que los tienen", lamentó.