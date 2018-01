Coordenadas que salvan vidas

Durante todo 2017 fueron más de 230 mensajes con coordenadas los que recibió el 112 Aragón de personas que necesitaban algún tipo de ayuda en la montaña, según Miguel Ángel Clavero, jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón. "No siempre son rescates. A veces simplemente les orientamos desde el centro de emergencia para que puedan dirigirse a una zona ya conocida o volver al sitio donde han dejado el coche o al pueblo donde se dirigían".

Clavero recuerda muy bien el caso del montañero accidentado en el ibón de Tebarray. "Se le hizo tarde, empezó a anochecer y llamó para decir que no tenía la seguridad para bajar porque era una zona complicada y tenía miedo de sufrir algún percance. Y quería saber si podíamos activar a los grupos de rescate para que le ayudaran a descender. Por suerte, había cobertura y pudimos hablar por teléfono con él, que a través del Whatsapp nos pasó su localización GPS desde su smartphone y les reenviamos los datos a la Guardia Civil", relata.

Insiste en que tener la posición concreta de un montañero es fundamental para que la Guardia Civil llegue a atenderle "lo más rápidamente posible ya que saben que en un radio de 5 o 10 metros van a encontrar a esa persona con lo que ya se ahorran la búsqueda y van directamente al rescate". Unos datos que, además, son especialmente útiles para los helicópteros "porque llevan las cartografías del relieve y saben exactamente por dónde tienen que aproximarse, lo cual facilita mucho la operación".

Y es que asegura que "a veces las indicaciones que nos dan los montañeros cuando hablamos con ellos por teléfono puede que sean inexactas porque posiblemente en ese momento tengan una visión parcial de la zona o no conozcan la toponimia concreta de los sitios".

No obstante, llevar un móvil encima no garantiza siempre tener un medio con el que lanzar un aviso de emergencia. En el caso del montañero de Tebarray había cobertura, "porque sin ella, no se puede hacer nada", subraya Miguel Ángel Clavero. "Para comunicarte con el 112 tiene que haber cobertura al menos de alguna compañía aunque no sea la tuya. En ese caso, no puedes hablar por teléfono pero sí contactar a través de la empresa que esté dando servicio en esa zona", explica el jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil. En esas situaciones, recurren a mensajes de texto que también recibe el 112.

Desde la DGA recomiendan el uso de Alpify, una aplicación que funciona como una llamada de emergencia y cuyo uso va en aumento cada vez más. "Permite una comunicación inmediata porque en el momento que se pulsa el botón de emergencia, automáticamente a nosotros nos entra la llamada y las coordenadas con lo que ya no tenemos que preguntarle nada a esa persona. Y es muy importante sobre todo en el caso de accidentes porque nos ahorra mucho tiempo", resalta.