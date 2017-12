Alquileres de hasta 6.000 euros en el centro peatonal de Huesca ahogan al pequeño comercio

La presidenta de la Asociación de Comerciantes, Isabel Claver, asegura que una persona que quiere abrir un negocio en Huesca lo primero que mira es el centro de la ciudad porque "es la zona más comercial". Y lo primero que encuentra es que "los alquileres son desorbitados". Según explica, estos oscilan entre 2.000 o 3.000 euros mensuales, pero hay tiendas grandes, las cadenas "que están pagando 5.000 o 6.000 euros en el Coso Bajo".

La portavoz de los empresarios del comercio oscense reconoce que en los últimos años, coincidiendo con la crisis, los precios "han bajado algo", pero afirma que hoy todavía hay quien pide alquileres equiparables a los de una ciudad más grande.

Javier Caudillo, de Pirineos Casa, corrobora esta afirmación y asegura que "en Zaragoza se pueden encontrar locales más competitivos que aquí y aunque sea en una calle de segunda no deja de ser la capital aragonesa, por lo que puede ser como una de primera categoría en Huesca".

Claver entiende que con la peatonalización, el Coso está en auge y los locales se han revalorizado. "Es una realidad que está a la vista, por las condiciones de la zona, pero es algo vetado al pequeño comercio porque asumir lo que piden es inviable", comenta. "No manejamos esas cuantías ya que, además de la renta están los gastos de luz, agua, comunidad, y el impuesto inmobiliario, que hay que pagar cada tres meses y hay quien tiene que cerrar", añade.

Es palpable que existe más oferta que demanda. Según Caudillo, los negocios "no están para esos niveles de renta y esa es la causa de que haya un montón de locales que no se alquilan, incluso en las zonas buenas". En ellas, hay franquicias "que pagan 22 euros por metro cuadrado y no se despeinan, pero esa no es la regla", apostilla. Ese es el precio en el Coso peatonal. "Todo el mundo querríamos tener la tienda en la zona peatonal del Coso porque es un sitio de paso y se ha convertido en una zona a la que la gente acude, pero resulta prohibitivo y muestra de ello es el montón de locales que hay parados", señala con contundencia el responsable de Pirineos Casa.

Más oferta en los barrios

En vías como Cavia, Porches de Galicia o plaza de San Antonio el precio medio es de 10 euros "En la calle Zaragoza hay un local de 160 m2 por que piden 1.800 euros de renta, que son 11,2 euros por metro al mes", explica. Según se aleja del centro la ubicación desciende el precio, y en la zona de Los Olivos, calle Teruel, Santo Ángel de la Guarda, Tarbes... la oferta media es de 7,3 euros por metro cuadrado y mes. En la avenida Pirineos, también hay locales. Allí el precio baja y el promedio es de 6 euros, como en Martínez de Velasco. "Aquí hay uno por el que piden 12 euros, y es muy difícil que lo alquilen", aseguró Caudillo.

Para Sofía Sarasa, de Fincas Alcoraz, es en la periferia donde hay más vacíos y "son más difíciles de alquilar que en el centro, que es donde todos buscan cuando se quieren montar una tienda". En relación a la abundante oferta, el portavoz de Pirineos Casa señala que es difícil que bajen los precios porque "los propietarios no lo necesitan para comer". "Si no lo alquilo este mes será al siguiente o al año que viene. Siempre ha sido así", dice.

La presidenta de la Asociación del Comercio tampoco entiende que haya propietarios que prefieren tener los locales cerrados 10 o 12 años antes que reducir el precio. "Creo que renta menos uno cerrado que uno abierto, por bajo que sea el alquiler", apostilla.

Sarasa opina que los precios de los locales en Huesca "no han bajado tanto", tal vez porque al ser una ciudad pequeña, al centro vienen grandes cadenas, "franquicias que se pliegan a las condiciones de los propietarios". Estos son, normalmente, personas que tienen varios locales, con rentas altas a quienes "no les importa tenerlos vacíos el tiempo que sea y esperar a un inquilino potente que pague lo que piden".