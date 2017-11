Bomberos y policías piden más plazas pero el Ayuntamiento alega que tiene las manos atadas

‘Ayuntamiento, incumplimiento’ y ‘Más solución y menos reunión’ fueron algunas de las consignas con las que los trabajadores del Ayuntamiento de Huesca reivindicaron ayer mejoras en su situación laboral durante una concentración convocada por los sindicatos CC. OO. y CSIF, ya que los representantes de UGT, que presidían la Junta de Personal, han presentado su dimisión en bloque por los "reiterados incumplimientos de los acuerdos del equipo de gobierno (PSOE-Cambiar-Aragón Sí Puede) en esta materia".

Entre los manifestantes eran mayoría los bomberos y policías locales, que reclamaban la convocatoria de plazas en estos servicios. Según el concejal de Personal, José María Romance, la Ley de Presupuestos es muy restrictiva "y no nos permite sacar plazas en los servicios donde no se hayan producido jubilaciones en el año anterior". "Todas las de 2016 fueron en los denominados grupos generales y no en los considerados esenciales, donde por tanto no se pueden reponer", añadió.

La protesta, ante el palacio municipal, coincidió con el inicio de la Mesa de Negociación, en la que entre otras cuestiones se debatía la oferta de empleo público de 2017, con solo dos plazas y ninguna de ellas para Bomberos o Policía Local. Los representantes sindicales que acudieron a la reunión plantearon que se unan los grupos general y esencial y que esas dos vacantes, más alguna otra, se convocaran para los servicios de seguridad y extinción de incendios.