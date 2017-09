Buscan en unos maizales a dos ladrones que robaron un bar y sufrieron un accidente

El robo inicial tuvo lugar en un establecimiento hostelero de Novales, el Asador Bachicosa, al que accedieron de madrugada, aproximadamente sobre las 4.00, según explicó su propietario, Ponciano Sanz, que fue alertado por la empresa de alarmas.

Las cámaras de seguridad grabaron a dos hombres que reventaron la máquina tragaperras y además se llevaron el cambio dejado en la máquina registradora, donde había alrededor de 350 euros. "No se han llevado nada más. Ni bebidas alcohólicas ni aparatos electrónicos", señaló Sanz.

Para acceder al local, cortaron la reja de una de las ventanas. Después, los ladrones sufrieron un accidente de tráfico durante su huida cuando se desplazaban por la carretera A-131. El siniestro tuvo lugar muy cerca de Huerto. Los ocupantes lograron salir del vehículo siniestrado y escapar a pie, ocultándose en los campos de cultivo cercanos.

A lo largo de la jornada, los vecinos de la zona observaron varias patrullas de la Guardia Civil ,y también vieron sobrevolar al helicóptero sobre los campos de cultivo. En la comarca se difundieron mensaje por Whatsapp alertando del suceso y pidiendo colaboración ciudadana por si algún agricultor veía a dos sospechosos intentando ocultarse en sus fincas. Se advertía de que uno de ellos portaba una sudadera azul y pantalón gris.

En la huida, los ladrones utilizaron un coche robado en una finca pegada al casco urbano de Sesa, a 6 km de Novales, al pie de la A-131. El dueño explicó que, aunque no lo sabe con certeza, debió ocurrir de madrugada. El turismo, un Opel Kadet, estaba encerrado en un garaje y para entrar a él tuvieron que forzar una verja con candado y la puerta.

Los delincuentes sufrieron un accidente un poco más adelante, cerca de Huerto. En el interior del coche aparecieron unas botellas de licor, probablemente sustraídas en el restaurante, por lo que se supone que robaron el turismo antes de ir a asaltar el establecimiento.

El Opel Kadet quedó inclinado en un talud junto a al carretera pero no sufrió grandes daños. "Yo me enteré del robo de mi coche porque me avisó la Guardia Civil al ver la documentación", comentó el propietario, que de momento no echa en falta cosas de gran valor en la finca.

La Guardia Civil confirmó el robo ocurrido en Novales así como el hecho de que un vehículo había sufrido un accidente en la carretera A-131. No obstante, según señalaron fuentes de la Benemérita, la investigación estaba abierta y, de momento, era imposible establecer una conexión directa entre los dos sucesos.