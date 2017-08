Lea Vicens: "Quiero volver a salir por la puerta grande en Huesca"

Hay mucha expectación, Lea...

Tengo muchas ganas, mucha ilusión. Huesca es una feria completa y bonita. Estoy contenta de estar metida en la programación. Quiero, al menos, los resultados del año pasado. Y disfrutar del público verde y blanco.

Llega pletórica: la semana pasada formó un lío guapo en las Colombinas de Huelva...

Era la primera vez que iba a Huelva. Fue precioso: tres orejas con petición de la cuarta. Además, los caballos estuvieron a gran nivel, con faenas diversas, pisando terrenos de mucho compromiso.

Faena diversa, terreno comprometido… Todo lo que narra representa una evocación de la inolvidable tarde del 18 de octubre de 2015 en Zaragoza.

Esa tarde fue muy especial, especialísima, para mí.

Nadie apostaba por usted y, sin embargo, esa tarde hizo historia en Zaragoza: fue la primera rejoneadora en abrir la puerta grande en un coso con más de 250 años de historia.

Ese día se despedía Fermín Bohórquez, todo un caballero, una gran persona. Y luego, Pablo Hermoso de Mendoza, que es un auténtico fuera de serie, el espejo en que debe mirarse un rejoneador. La tarde fue redonda.

Recuerdo después, en el Gran Hotel, dialogando con Bohórquez y con el jinete aragonés Paco Franco. Qué celebración tan bonita... Por cierto, prometió que iría a ver a la Virgen del Pilar al día siguiente.

Yo también lo recuerdo perfectamente. El único problema fue que al día siguiente salía el AVE muy temprano y no pude ir a ver a la Virgen. Intentaré ir este año.

¿La apuntamos para la Feria del Pilar, entonces…?

Aún no hay carteles, pero me encantaría. Insisto en que Zaragoza tiene un gran significado para mí. Antes había salido a hombros en Nimes, Arlés, Dax y Bayona en Francia. En España, en Alicante, Almería, Ronda… Luego, también he cortado en Madrid y Bilbao.

Madrid, Bilbao, Zaragoza… Lo mejor de lo mejor, las mejores plazas de España. Solo le queda la Puerta del Príncipe.

En Sevilla sería maravilloso.

Y todo, con elegancia especial...

Elegancia y torería. Una bailarina también tiene elegancia, pero no se arrima a un toro bravo ni se atreve a pegar quiebros en la cara del animal.

Aclarado queda.

Intento acercarme a una estética, a un estilo muy personal, a un sello propio.

Aseguran que se aprecia en su estilo una gran influencia de la familia Peralta.

Desde luego. Ellos me trajeron a España y me ayudaron y me ayudan a desarrollar mi toreo. Campo, vida, torería, todo…

¿Se arrepiente de haber dejado su tierra, Francia?

Para nada. Tenía que dar ese pasó, y lo di. Yo era una chica de Nimes. Estudiaba Biología en la Universidad de Montpellier. A la vez que estudiaba, me ganaba algún dinerillo como acomodadora en la plaza de toros de Nimes. Sabía montar a caballo, y de acomodadora pasé a alguacililla.

Era un lujo ver montar a caballo a la alguacililla de Nimes…

Gracias (sonríe). En Nimes me vieron los Peralta y me dijeron que, si quería triunfar, tenía que venirme a España. De eso ya hace más de 10 años.

Y triunfó, vaya si triunfó…

Por ello lucho todos los días con todas mis fuerzas.

El toro: valor y arte. Aunque no todos lo entienden así. Una persona como usted, que ha recibido una formación universitaria en Francia, ¿cómo valora la situación del toro en España?

Somos víctimas de un juego político. Lo peor es que nadie reacciona. Estamos cerrando los ojos. Es gravísimo lo que está pasando en algunas zonas de España. Siento impotencia ante la amenaza antitaurina. Por eso y por todo, por la fiesta, quiero volver a salir mañana por la puerta grande en Huesca.