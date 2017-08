Albahaca en la cerveza, en la ginebra y hasta en las natillas

Las calles de Huesca viven ya teñidas de blanco y verde y un aroma característico lo inunda todo, el de la albahaca . Como uno de los símbolos laurentinos por excelencia , en los últimos años esta planta no solo pone su olor, sino que se incorpora también como ingrediente a multitud de platos, con el fin dotar además de sabor propio a la fiesta. Así, al igual que le melocotón con vino o el pollo al chilindrón se convierten en ineludibles dentro de los menús en estos días de San Lorenzo , cada vez encuentran mejor complemento en helados, tartas o bebidas con un toque de albahaca.

Entre estas últimas, este mes de agosto ha nacido San Lorien, como edición especial de Pirineos Bier para las fiestas de Huesca. Fernando Borruel es su responsable, que la presenta como “una cerveza rubia, muy fresca por el carácter que le da la albahaca, con solo cinco grados de alcohol. Una cerveza para poder repetir”. En total, han hecho unos 400 litros, que pueden degustarse tanto en barril como en botellín en la cervecería L’ Artesana, de forma exclusiva.

Además de esta San Lorien, este establecimiento oscense dedicado a la venta de cerveza, cuenta en su oferta con las cinco variedades que se elaboran de Pirineos Bier, y que tienen en la utilización del agua del Pirineo una de sus principales bazas. “Somos de los pioneros en Aragón en la elaboración artesanal de cerveza. Instalados en el valle de Hecho, siempre hemos mantenido la filosofía de aprovechar un recurso natural tan importante como el agua, y que en el caso de la que tenemos a nuestro alcance, es valiosísimo por su gran calidad”, apunta Borruel.

Alcohol y albahaca parecen casar a la perfección, y uno de los motivos de que hace dos años, un grupo de amigos oscenses crearan la ginebra Bolskan. Ponían así la versión más laurentina a la moda de las ginebras con sabor, que en este caso se aromatizaba con albahaca y melocotón.

Otra ginebra que se viste estos días de San Lorenzo es la que firma Ordesano, aunque en este caso no cambia su sabor, solo su envase. Así, su característica botella negra con el dibujo de la flor Edelweis en el cuello se tiñe de blanco con los motivos en verde. “Se trata de una edición limitada para acompañar a los oscenses y visitantes en los días de San Lorenzo”; explican desde la empresa. A pesar de la apariencia laurentina que adopta en esta edición especial, esta ginebra premium sigue siendo elaborada con peras del Valle de Ordesa.

Pero la albahaca no solo aromatiza y da un pequeño toque de sabor a las bebidas, también se convierte en protagonista de algunos postres. Es el caso del que propone el pastelero oscense Raúl Bernal, que cada San Lorenzo busca la receta que pueda llevar el espíritu festivo al cierre de los menús, para compartir su elaboración a través de sus redes sociales. Si el año anterior creó un batido de albahaca y cítricos, en este caso añade esta planta aromática a una opción tan tradicional como las natillas.

“Las natillas son un poste fácil y muy familiar, ya que muchas veces la gente me reclama que les aporte recetas que tengan una sencilla elaboración, que puedan hacerse en casa”, explica Bernal, “Además, las natillas se conservan muy bien en la nevera, y pueden ser un buen recurso para los días de fiestas, en los que a veces no hay tiempo para cocinar”, añade. Asegura que el sabor de albahaca en este postre “está compensado” y aunque se percibe, no es demasiado fuerte. Para ello, le ha añadido limón para refrescar, y un poco de chocolate blanco. “Además de la característica galleta María sobre la natilla y el toque de canela”, comenta.