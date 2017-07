Torres (PP) dice que "parece que Lambán está convencido de que la vía judicial es la que traerá los bienes de Sijena"

Torres, que se ha trasladado a Sijena junto con otros cargos públicos de su formación, ha recordado cómo el Partido Popular siempre defendió la vía judicial para reclamar, entre otros bienes, las piezas artísticas cuya devolución debería producirse en el día de hoy. "Durante mucho tiempo, el Partido Popular era el único que planteaba esa opción, e incluso, cuando en la anterior legislatura se impulsó desde el Gobierno fue duramente criticada".

Por ello, ha insistido el diputado oscense en una nota de prensa en que "es sorprendente, pero a la vez nos tranquiliza, que sea ahora la consejera Pérez la que defienda la vía judicial, teniendo en cuenta que siempre la criticó con contumacia".

Torres ha mencionado la reunión de hace unos meses en Zaragoza entre el consejero de Cultura de Cataluña, Santi Vila y Mayte Pérez, "momento en el que Lambán y Pérez hicieron el ridículo, firmando una especie de acuerdo que Cataluña nunca estuvo por la labor de cumplir, como ha quedado demostrado. Podíamos habernos ahorrado el bochorno. Al menos ahora parece tenerlo claro el Gobierno".

Según ha expuesto Torres, "la única vía que se ha demostrado efectiva es la vía judicial, que es la forma que existe en un estado de derecho para reclamar lo que uno cree que es suyo. Y aquí los tribunales nos han dado la razón a Aragón".

En relación a la actitud del Gobierno de Cataluña, el diputado del PP ha recalcado que "las sentencias están para cumplirse. Esta también. Y esta sentencia dice que hoy deben regresar decenas de piezas que están ilegalmente en poder de la Generalitat de Cataluña. No hay otro camino, no hay otra vía y no debería haber otro resultado diferente al hecho de que el Gobierno de Cataluña devuelva a Aragón lo que es de Aragón".

Torres ha concluido diciendo que "siempre estaremos del lado del Gobierno de Aragón a la hora de reclamar lo que es de Aragón, pero lo haremos siempre defendiendo la forma más efectiva, la que mejor respete la dignidad de Aragón y los aragoneses, porque en este asunto, las medias tintas no han dado nunca ningún resultado".