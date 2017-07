Un San Lorenzo más verde

El Ayuntamiento de Huesca organizará una campaña de concienciación sobre el reciclaje y la limpieza con el objetivo de reducir la cantidad de residuos que se generan en las fiestas de San Lorenzo. Desde el 1 al 8 de agosto se situará una caseta institucional en los porches de Galicia en la que varios educadores ambientales proporcionarán información a los ciudadanos.

Además, se repartirán hasta 1.000 folletos informativos que, bajo el lema 'En fiestas no todo vale', animan a emplear vasos reciclables, no desperdiciar ni comida ni bebida, usar los baños públicos y a no tirar basura fuera de los contenedores. En el reverso se ofrece información sobre la cantidad de residuos que se recogen durante las fiestas de San Lorenzo, casi 500.000 kilos el año pasado: 2.020 de vidrio, 430.450 de fracción resto, 27.780 de envases de plástico y 27.620 de papel y cartón.

En Huesca, se recicla sólo el 17,7% de los residuos (4,4% de envases, 3,5% de vidrio, 7% de papel y cartón, y 3,9% de madera), mientras que el 82,3% se arroja a los contenedores de resto. "Aunque es demoledor que esta cantidad vaya al contenedor de resto, en otras ciudades la cifra es bastante superior", explica Carmen García, concejala de Medio Ambiente de Huesca. "Parece ser que teníamos asumido el reciclaje pero vemos que no es así, y estamos tirando verdadero dinero a la basura, ya que si pudiéramos reciclar todo esto, gran parte del coste podría ser subvencionado", añadió.