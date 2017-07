Del siglo XIX al último San Lorenzo en recuerdos capturados

Resumir un recuerdo, un sentimiento o toda una vida en una sola imagen, no es tarea sencilla. Y por eso, no es extraño que retratos de familia, paisajes o pequeños detalles compartan espacio en el denominado Álbum de Huesca, que cuenta ya con 130 fotografías, todas con una historia detrás. Esta iniciativa se ideó en el programa Visiona de la Diputación Provincial de Huesca, en colaboración con el colectivo 'En vez de nada', con el fin de dibujar el recuerdo colectivo de toda la provincia a través de la imagen que resulta más representativa para cada uno de sus habitantes. De hecho, la llamada pedía “la foto más importante de tu vida, aquella que te llevarías a una isla desierta”. Y así, siete meses después de que empezara a recoger instantáneas, el proyecto acumula recién nacidos que apenas han abierto los ojos, retratos de cuando los 'selfies' no existían o ibones pirenaicos.