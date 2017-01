Un siglo de Huesca a través del Casino

Hace cuatro o cinco años, el fotógrafo e historiador oscense Vicente Lachén, rebuscando entre unos papeles en casa de su padre, encontró por casualidad el certificado de defunción de su abuelo, fallecido a los cuatro días de estallar la Guerra Civil, y descubrió que murió "en el hospital militar de Huesca, véase Casino, en la cama 5 por herida de fuego".



Entonces se sorprendió de que hubiera tenido un uso tan particular y comenzó una labor de investigación "". Una labor que ha culminado en el documental "El Círculo Oscense: historias de una ciudad", que narra la evolución de la ciudad de Huesca a través de lo ocurrido en este emblemático edificio.Y es que desde que se construyó en el año 1904, el popular Casino ha servido en el último siglo para muy distintos finesy hasta militares por parte de personas particulares, instituciones y asociaciones como queda reflejado en este documental.La larga lista de actividades que ha acogido en este último siglo la encabezan las celebraciones privadas de los socios del, pero también ha sido utilizado como hospital militar (entre los años 1936 y 1952), biblioteca pública, sede de campeonatos nacionales de gimnasia y lugar de entrenamiento, residencia del club Peña Guara y desde hace años también del club Jaque de ajedrez, lugar para oficiar bodas, sede de concursos de belleza, colegio electoral, rastrillo, sede del Festival de Cine y de la Escuela Municipal de Jota, restaurante... "Lo he resumido en 40 minutos, pero creo que daría para un documental de cuatro o cinco horas sin problema porque me he visto desbordado de testimonios y de información", asegura Lachén, que se ha entrevistado con cerca de 70 personas que han estado vinculadas de una u otra forma a la historia del Casino, "que llegó a albergar fastuosos bailes de Carnaval o de Nochevieja tipo película años 30".El autor reconoce que "siempre" le había gustado el edificio del Casino "pero ahora que lo he estudiado a fondo, mucho más porque me parece increíble que alguien en 1904 decidiera construir un edificio tan maravilloso en mitad de la nada, porque entonces Huesca terminaba allí, que era una zona de huertas".

"Lo conocemos poco"

Además, pese a ser un inmueble muy querido por los oscenses, después de su ardua investigación "y creo que se merecería más cariño por parte de todos". De hecho, su doble objetivo con este trabajo, que ha contado con las ayudas de investigación del Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial, "ha sido por una parte recordar y luego descubrirlo también a las nuevas generaciones", subraya.Entre el material gráfico y documentación que ha conseguido recopilar sobre todo de archivos particulares y también institucionales como la Fototeca Provincial hay muchas fotografías para el recuerdo, como la visita que hizo en su día el ex campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov en el año 1975 para jugar unas simultáneas en el edificio del Casino. También ha rescatado imágenes de recepciones "porque hasta que llegó la guerra, todo el que tenía un mínimo cargo era recibido solemnemente en su terraza primero y luego en el interior".El documental se estrenó ayer en una proyección pública en el salón azul delespera seguir adelante con el proyecto y ya piensa en realizar una versión más comercial que pueda servir incluso como promoción turística del histórico edificio.