Declarado un incendio en Torre la Ribera

Numerosos efectivos trabajan en el incendio declarado en la mañana del domingo en Torre la Ribera, en la comarca de la Ribagorza. El fuego está quemando una zona boscosa de pinos, robles y carrascas y según el alcalde de ese municipio, José Franch, no está controlado. Las llamas se iniciaron sobre las 7.00. Aunque no se conocen las causas, se sospecha que pudo ser intencionado, ya que comenzó en un lugar donde no existe acceso rodado, ni pasan líneas eléctricas. Tampoco ha podido causarlo un rayo porque no había tormenta. "La suerte es que no hace aire", ha comentado Franch, pero "no está controlado y se ha extendido mucho".

El incendio está afectando a un bosque situado enfrente del macizo del Turbón, entre los municipios de Torre la Ribera y Beranuy. Hay varios pequeños pueblos cercanos al frente de fuego, como Visalibons, pero de momento no hay peligro para ellos. También está cerca San Aventín, donde existen varias casas, aunque no vive nadie de forma permanente. Otro de los núcleos de Torre la Ribera es Brallans. "Estamos viendo cómo pasan los aviones, pero creemos que no hay riesgo para el pueblo, porque está lejos y además en medio tenemos un barranco", ha explicado un vecino, aunque ha advertido de que es una zona muy boscosa, con mucha masa vegetal.