Senderista, varón y de 41 a 50 años, los que más se accidentan

Un varón, de entre 41 y 50 años, no federado, que va sin guía y sobreestima sus posibilidades. Este es el perfil de la persona que se accidenta en la montaña, según los últimos datos, correspondientes a la campaña de verano (del 1 de mayo al 31 de octubre), que ha dado a conocer este lunes la Guardia Civil. El centro Arcaz de Riglos ha servido también para advertir de los peligros de la montaña en los meses que se avecinan, una vez iniciada la temporada invernal, cuando las temperaturas extremas y la nieve marcan las incidencias a las que deben dar respuesta los grupos de rescate de Panticosa, Jaca, Boltaña, Benasque y Huesca.

El pasado verano hubo 308 auxilios en Aragón, con 450 rescatados: 13 fallecidos, 216 heridos y 191 ilesos. Representan un 8,6 por ciento menos de intervenciones que en el mismo periodo del año anterior, un 35% menos de víctimas mortales y un 11% más de lesionados. Según el teniente Santiago Gómez, jefe de los Greim en la Comunidad, “el descenso puede ser coyuntural”, aunque se observa que los excursionistas van “mejor equipados” y sigue algunos consejos como avisar a los familiares de dónde van. No obstante, se sigue observando que la mayor parte de los accidentados “hacen actividades para las que no están preparados física o técnicamente, o igual no es el día, o no tienen la suficiente experiencia”, ha apuntado.

Por su parte, el teniente coronel Francisco Javier Vélez, jefe de la Comandancia de Huesca, ha afirmado que en verano son más las personas que practican actividades al aire libre. El récord de rescates está el fin de semana del 5 y 6 de agosto, con más de una docena de intervenciones en menos de 48 horas, entre ellas la evacuación de un centenar de personas en el entorno del refugio de La Renclusa, “cuando una tormenta a 2.200 metros estuvo a punto de provocar una tragedia”.