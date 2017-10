"Mi hija tiene seis años y ha pasado ya 60 veces por quirófano por una negligencia médica"

Tres médicos que trabajaban en el centro de salud de Fraga se enfrentarán a una petición de 3 años de cárcel y 4 de inhabilitación por un presunto delito de negligencia después de que no le hicieran las pruebas necesarias a un bebé de 11 meses para localizar una pila del mando a distancia que se había tragado y que le ha dejado graves secuelas médicas. La Fiscalía solicita, además, 430.000 euros de indemnización, mientras que la acusación particular eleva su petición hasta 1.035.000 euros. Mientras, las defensas reclaman la absolución de sus clientes.

El Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca ha celebrado este viernes una vista de conformidad, pero las partes han comunicado que no ha sido posible llegar a un acuerdo por lo que se ha fijado fecha definitiva para el juicio, que tendrá lugar el 5 de abril del próximo año.

Aránzazu Mármol, que ha acudido acompañada de su padre, ha relatado que el 22 de diciembre de 2010, llevó a su hija Ares a Urgencias del centro de salud de Fraga por una pila del mando a distancia del televisor que se había tragado. “Le hicieron una placa que no fue correcta, desde media clavícula hasta medio pubis, me dijeron que no tenía nada y me dieron medicación para una bronquitis. Incluso una enfermera me dijo que no pasaba nada y que le tocara el ombligo para cambiar de canal”, ha explicado.