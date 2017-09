Cataluña y la desigualdad en España centran la primera jornada de 'La política en España: oportunidades y cambios' de Fonz

Tras la inauguración institucional, que se convirtió en una reivindicación de las instituciones DPH, Comarca y Ayuntamiento, para que el medio rural tenga un papel más relevante en el modelo territorial del Estado, llegó el turno de los parlamentos académicos.

La lección inaugural corrió a cargo del catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la UNED, Ramón Cotarelo, uno de los padres intelectuales de Podemos aunque alejado actualmente de sus planteamientos ideológicos. Cotarelo hizo un balance de la evolución de España en los últimos diez años, desde la crisis económica de 2008. Para Cotarelo, la última década de nuestra política se caracteriza por su carácter “decadente”, remarcando que la crisis en nuestro país se ha llevado por delante “los valores tradicionales del Estado del bienestar”, aunque desde un punto de vista científico, dice el profesor, “no haya de que escandalizarse”.

El catedrático denunció las ayudas millonarias a los bancos por parte del Estado. “Los beneficios actuales que están obteniendo deberían estar embargados y estar a disposición de la sociedad”, señaló, a la vez que criticó duramente al PP por “la ruptura de los valores implícitos de la Transición”.

Pero ni el PSOE ni Podemos se salvaron de sus críticas. Y así al hablar del problema catalán, además de denunciar la actitud del Gobierno central cuyo presidente “no permita la libertad de expresión del pueblo catalán pero que sí autorice al mismo tiempo una manifestación de la falange en Madrid”, también criticó a los dos partidos estatales de izquierda que “han quedado triturados por la complejidad del problema” y se posicionó a favor del referéndum.

Con un planteamiento ideológicamente opuesto habló el otro catedrático de la UNED presente en este curso, Andrés de Blas, quien habló sobre el futuro modelo territorial de España. Sobre el modelo catalán fue contundente: “El marco de derecho actual no permite aplicar el derecho de autodeterminación al caso de Cataluña ya que ni es una colonia de España ni está sometida a un gobierno ajeno o despótico”. Por lo tanto sólo se podría conseguir “esa secesión atendiéndonos a la Constitución y a su reforma de los artículos fundamentales con las consecuencias que ello conlleva: reforma, votación de 2/3, referéndum a todo el pueblo español y disolución de las Cortes”.

El final de la jornada llegó con una de las sesiones más esperadas, la presencia de Eduardo Madina, tras su retirada de la vida política para dedicarse a la docencia. Madina, que aseguró con ironía “seguir siendo militante del PSOE aunque a veces me cuesta ser hasta simpatizante”, se definió como un socialdemócrata “que pone en el centro de su cosmovisión a la igualdad”. Precisamente de la igualdad habló junto con el profesor colombiano de Sociología de la UZ Juan David Gómez Quintero, que aportó datos para asegurar que “somos uno de los países que más ha incrementado la desigualdad en los últimos años por la mercantilización y competitividad social, que inevitablemente lleva a que haya perdedores en nuestra sociedad”.

Madina se ha preguntado por el “modelo productivo de la economía” del país. “¿Si no tienes capacidad de riqueza, qué va a hacer España para luchar contra sus indicadores de pobreza que no sepan hacer otros. ¿Ser un país de servicios, dependiente de la demanda externa, que se sustenta del turismo, un 15% del PIB de base industrial?, o ¿vamos a ser un país que de una vez despierte y tener un objetivo de país, con los agentes políticos? Hay que hablar de lo que queremos ser y no de lo que hemos sido”.

Para el socialista, la clave del desarrollo de España “ha sido la regulación y distribución de la riqueza por impuestos”, la regulación del Estado frente al neolibralismo de Reagan y Thatcher, que “está ganando la batalla”.” ¿Qué ha pasado para que la verdad de la distribución de la riqueza o la pobreza infantil vaya perdiendo, y vaya ganando la mentira del libre mercado y la identidad nacional?", se preguntaba.

Madina prefiere hablar de una sociedad con los mismos intereses que de una nación. Y ha abogado por establecer un Pacto de Toledo como el que hubo para garantizar las pensiones a las rentas más bajas, con la pobreza infantil, ya que uno de cada tres niños de España según ha explicado vive en hogares con rentas de menos de 6.000 euros. “No sería dificultoso tener reductores para ello”, con un pacto de Estado. Un compromiso estatal también ha pedido para garantizar aspectos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, para que en épocas de recisión “gobierne quien gobierne esos parámetros no sufran ajustes”, ha concluido.

Las ponencias han contado con una elevada afluencia de público en todas las charlas, tanto por los veinte alumnos matriculados, como por vecinos foncenses que han mostrado gran interés por los debates planteados.

PP, Podemos y Ciudadanos

El viernes el curso tendrá como alicientes políticos al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, que hablará sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar, con el funcionario del Ministerio David Lafuente. Por la tarde será el turno de la regeneración democrática con Carolina Bescansa, de Podemos, y Fernando de Páramo, de Ciudadanos.

Los periodistas tendrán también su espacio. Pilar Velasco de la SER y el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, José Luis Trasobares, hablarán sobre la pospolítica y posmentira. También sobre la era de lo post hablará la periodista y consultora política Inma Aguilar con José Ángel Bergua, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza.