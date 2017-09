El sueño hecho realidad de un oscense admirador de Ibáñez

Empezó leyendo a Ibáñez y sus historias de Mortadelo y Filemón y 13 Rúe del Percebe, luego descubrió los cómics americanos y la novela gráfica, y después de hacer los primeros escarceos como dibujante, este oscense de 22 años publica ahora su primer fanzine, que como dice la RAE, es una "revista de escasa tirada y distribución hecha con pocos medios por aficionados a temas como el cómic, la ciencia ficción, el cine, la música...".

'Cabeza de bolsa' es el título de esta publicación que ha querido presentar este sábado aprovechando la celebración de la V edición de Huescómic, unas jornadas dirigidas a todos los aficionados al mundo del tebeo y que se ha convertido en un gran escaparate del mejor cómic ‘made in Aragón’.

"Para mí es un orgullo y supone una gran emoción poder presentar por fin un fanzine de 40 páginas hecho a mano por mí mismo en blanco y negro y que he impreso en una copistería de toda la vida", explica Diego Canalejas, quien no quiere desvelar demasiados detalles sobre el contenido de esta historia para no desvelar las sorpresas más allá de que es "una aventura introspectiva y muy personal para todos los públicos".

Aficionado al mundo del cómic desde muy pequeño, hace 3 años empezó a hacer sus primeros pinitos ya serios como dibujante y 'fanzinero'. De hecho, ya en la segunda edición de Huescómic presentó junto a su amiga y compañera de oficio Leyre Lardiés el fanzine '¡Hey!', una plataforma para dar a conocer artistas desconocidos de todo el país desde Huesca y cuyo 5º número ya preparan para enero de 2018. Además, publicó el cómic 'Doble Futuro' para la revista Thermozero (2015), fue el autor del cartel de la tercera edición de Huescómic y ha colaborado en exposiciones y fanzine como Tebeo de Piña, Estafermo y Malavida.

"Y ahora cumplo otro objetivo de sacar un fanzine propio, que es algo que quería hacer desde hace tiempo", confiesa satisfecho.

'Cabeza de bolsa' tendrá más recorrido artístico este mes ya que este joven oscense participa también en la VI edición de Rutarte, que del 15 de septiembre al 8 de octubre exhibirá diferentes disciplinas artísticas (dibujo, ilustración, pintura, fotografía, diseño gráfico, pirograbado...) en 15 establecimientos hosteleros de la ciudad. En su caso, ha preparado una exposición para el restaurante Doña Sancha sobre el proceso de elaboración de su fanzine con los bocetos, los guiones y el proceso de algunas de las páginas. "He querido enseñar a la gente cómo se hace un cómic, desde que tienes una idea, la escribes y la dibujas y para que vean que hasta que la página no está terminada todo puede cambiar en el último momento", señala.

Diego Canalejas considera que el cómic está viviendo una "nueva edad de oro" como demuestra la gran cantidad de salones –el pasado fin de semana se estrenó uno en Jaca con gran éxito– y de autores muy prometedores que han surgido en los últimos años. Reconoce que él, "tristemente", no puede vivir de dibujar, pero aún así deja claro que le gustaría seguir dedicándose a ello aunque solo sea como una afición "porque es lo que más me gusta del mundo", asegura. Él forma parte de una cantera de dibujantes oscenses junto a Mamen Moreu, Fer Casaus o Leyre Lardiés que poco a poco se intenta hacer un hueco en este complicado mercado y espera que "podamos ir descubriendo más gente nueva porque todavía somos pocos en Huesca".

Programa de Huescómic

Huescómic celebra este sábado su día grande con una docena de expositores de Huesca (Librería Masdelibros y Fanzine ¡Hey!), Zaragoza (Librería El Armadillo Ilustrado, Tebeos Malavida, Taula Ediciones, Estafermo, Fanzine Manta Raya, Tebeo de Piña, y Cómics y Cigarrillos) y Monzón (Fanzine Motosierra), además de las autoediciones de Sara Palacín y Lauranne Sorciére). Estarán abiertos de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 y algunos de ellos abrirán también el domingo de 11.00 a 14.00 en ese mismo espacio.

Además de presentar novedades editoriales y fanzineras, entre ellas 'Cabeza de bolsa', el programa de charlas incluye a las 12.30 una sobre el oscense Fer Casaus, autor del cartel de esta edición de Huescómic, que explicará su trabajo como diseñador para la multinacional Inditex. Ya por la tarde, a las 17.00, Dehua Sun y Óscar Senar hablarán sobre 'Manga: terror y leyendas a la japonesa'; Kim y Antonio Altarriba conversarán con el público a las 18.00; y finalmente el experto oscense Javier Marquina disertará acerca de 'Cómics malditos: ¿Por qué fracasa un tebeo?'. Todas estas actividades se celebrarán en la Sala Genius de Bendita Ruina.

También habrá actividades paralelas de animación como un taller gratuito de dibujo para niños con Carol Albalá y Diego Burdío, de 12.00 a 14.00; y la realización de un cómic gigante en vivo por parte del Colectivo Maladiva.

Además, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner se inaugurarán dos exposiciones. En la primera, 'Cromos de leyenda', cerca de cuarenta dibujantes aragoneses "reimaginan" los mitos de la provincia de Huesca en un álbum que se podrán llevar los visitantes. Y la segunda, 'Homenaje a Ibáñez', es una muestra cedida por el Salón del Cómic de Zaragoza en la que un nutrido grupo de dubujantes aragoneses muestran su particular visión del universo de este mito del género que ha cumplido ya 81 años y que sigue publicando historias de Mortadelo y Filemón.

Tras un breve paréntesis, el día 18 de septiembre también llegará a Huesca la exposición itinerante sobre Will Eisner que conmemora el centenario del nacimiento de uno de los más grandes autores del mundo con 'The Spirit' o 'Contrato de Dios'.