La Frontera, Chimo Bayo y Los Gandules actuarán en el espacio Interpeñas de Barbastro

El espacio Interpeñas de las fiestas de Barbastro adelanta este año una noche su apertura con el concierto de Rockover by Momo, que actuará en esta zona de ocio este sábado a la 1.00. El resto de días de las fiestas la música correrá a cargo de La Frontera, el disyóquey Chimo Bayo; Los Gandules, y Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band y Fongo Bayo, en el Pómez Festival.

En su primera noche, este sábado, el espacio Intepreñas abrirá sus puertas a las 00.00 para acoger, a la 1.00, el concierto de Rockover by Momo, con temas de Journey, Queen, Scorpions, U2, Nirvana, Rage Against the Machine y otros.

El domingo, víspera del inicio oficial de las fiestas de Barbastro en honor de la Natividad de Nuestra Señora, llegará uno de los grupos más populares de la escena musical de finales de los años 80 y principios de los 90, La Frontera. Javier Andréu y Toni Marmota repasarán sus grandes éxitos dentro de su gira 30 Años en el Límite, ha informado el Ayuntamiento de Barbastro en una nota de prensa.