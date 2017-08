El sueño "truncado" de abrir un ecomuseo de las mariposas en Aineto

El del entomólogo aragonés Enrique Murria es un sueño congelado por un cambio de gobierno. A su proyecto de abrir un Ecomuseo de las Mariposas para impulsar el turismo de naturaleza en la localidad oscense de Aineto, al norte de la sierra de Guara, se le concedió en 2010 una partida de 70.000 euros enmarcada en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible que aprobó a mediados de ese año el pleno del Comité para el Desarrollo Rural del Alto Gállego con fondos del Gobierno de Aragón, la Administración General del Estado y la Comarca del Alto Gállego. Desde su publicación en el BOA han pasado ya siete años, pero este científico aragonés asegura no haber recibido ni un euro de dicha partida.

"Con el cambio de gobierno autonómico desaparecieron todos los técnicos con los que había tenido contacto y a partir de ahí empecé a moverme... He tenido reuniones con presidentes de la Comarca, con diversos técnicos del Gobierno de Aragón y al final cada uno me dice una cosa distinta. Lo último que he hecho es enviarle una carta al Justicia, pero este me responde que como ha pasado más de un año desde la concesión no puede hacer nada", relata.

Entre reclamaciones, trámites burocráticos y contactos con las diferentes administraciones implicadas para saber qué ha sido de esa partida -algo que a día de hoy todavía nadie le explica-, Murria sigue adelante por cuenta propia con los trabajos para hacer efectiva la apertura del Ecomuseo de las Mariposas en Aineto, la localidad donde reside desde hace más de 16 años.