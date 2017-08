Doce personas, rescatas en el Pirineo aragonés en 24 horas

Cuatro personas, tres adultos y un menor, resultaron heridas este lunes al sufrir una caída cuando realizaban un paseo a caballo en la senda de bosque del Betato, en el término municipal de Sallent de Gállego, ya que los animales habían salido espantados y los habían tirado.

La Guardia Civil de Huesca recibió el aviso a las 12.10 y hasta el lugar se dirigieron personal del EREIM y del Puesto de Seguridad Ciudadana de Sallent de Gállego, ambos en vehículo, al tratarse de una zona boscosa, que tuvieron que solicitar apoyo de la unidad aérea de Huesca y un médico del 061.

Dos mujeres de 43 y 40 años tuvieron que ser trasladadas en helicóptero hasta el Hospital San Jorge de Huesca, un hombre de 44 años fue evacuado al Hospital de Jaca y el menor de 12 años fue porteado en camilla hasta una ambulancia del 061 que lo trasladó hasta el Hospital San Jorge. Los heridos son todos ellos vecinos de Barcelona a excepción de la mujer de 40 años que es de Madrid. Las personas que no resultaron heridas fueron trasladadas por el personal del seguridad ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Sallent de Gállego hasta la localidad de Tramacastilla de Jaca, donde tenían estacionados sus vehículos.

Ese mismo día y en el mismo lugar una mujer de 39 años vecina de Zaragoza sufrió un accidente en una zona de piedras, ya que resbaló y se cortó en el tobillo. Hasta el lugar, que estaba cerca de una pista, se dirigió personal del EREIM de Panticosa que la trasladó al centro de salud de Escarrilla. Según ha apuntado la Guardia Civil, la mujer tenía una herida profunda por la que perdía abundante sangre.

A las 17.45 la Guardia Civil recibió otro aviso, ya que cuatro montañeros se perdieron cuando regresaban desde el Refugio de Goriz hacia en el valle de Pineta (Bielsa). Los rescatados son dos hombres y dos mujeres de nacionalidad francesa de entre 27 y 30 años que facilitaron las coordenadas del lugar, por lo que el personal de GREIM de Boltaña, un helicóptero con base en Benasque y un médico 061 se trasladaron hasta el lugar que estaba cerca del sendero Faja del Maqui. Los pilotos realizaron un apoyo parcial de la aeronave para recoger a los montañeros y en varios viajes los trasladaron hasta la pradera del Parador Nacional de Pineta.

Dos alemanes, un hombre de 64 años y una mujer de 54, solicitaron ayuda a la Guardia Civil cuando se encontraban en las inmediaciones del Pico Cerler (Benasque) sobre las 21.00 de este lunes, ya que a pesar de que veían la localidad no eran capaces de avanzar. Tras intentar localizarlos por parte de una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Benasque, ya que afirmaban ver los vehículos por la carretera y no conseguir dar con ellos, se dirigió a la zona personal del GREIM de Benasque y con ayuda de frontales consiguieron acceder a pie hasta el lugar donde se encontraban que es donde se inicia el ascenso hacia el Pico Cerler. Debido al "pésimo" estado físico de las dos personas y al encontrarse agotados y, por tanto, no poder continuar, la Guardia Civil buscó un lugar donde pasasen la noche y esperar a la recogida por parte de un helicóptero el martes. A las 7.00 fueron avacuados mediante ciclos de grúa hasta el parking de Ampriu, ilesos pero con síntomas de agotamiento.

Según apunta la Guardia Civil, al parecer estas dos personas habían salido a realizar un recorrido por la zona de las pistas de esquí y cuando decidieron bajar en dirección a la localidad de Cerler se extraviaron y no podían continuar descendiendo ya que había un cortado, encontrándose sin fuerzas para realizar nuevamente el ascenso y bajar por donde habían subido.

Este martes, un montañero de 21 años, vecino de Madrid, que se lesionó el tobillo este lunes y que no podía descender por sus propios medios desde el refugio de Respumoso (Panticosa) ha solicitado la ayuda de la Guardia Civil, que lo han trasladado en helicoptero al Hospital de Jaca.