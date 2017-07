La jueza recuerda a la Generalitat que sus argumentos ya fueron desestimados en junio

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca ha apercibido a la Generalitat de Cataluña que el argumento que alega para no entregar a Aragón los 44 bienes depositados en el Museo de Lérida, en el sentido de que no son suyos sino de un tercero, ya fue "íntegramente" desestimado hace más de medio año.

En una providencia, la jueza, María del Carmen Aznar, ha recordado a la Generalitat que el argumento que esgrime para no entregar estos bienes procedentes del Monasterio de Sijena fue desestimado por este mismo juzgado por decreto el pasado 16 de enero y que por lo tanto debe cumplir el auto del pasado 27 de junio.

En dicho auto, del 27 de junio, la jueza instaba a la Generalitat a que comunicara al Gobierno de Aragón antes del 25 de julio el modo en que habían pensado proceder al traslado de las 44 piezas aún no devueltas al cenobio de Sijena, algo que el Gobierno catalán no ha cumplido.

En ese mismo auto, la jueza advertía a la Generalitar de que si los bienes no eran devueltos se deduciría "testimonio por desobediencia" para que los tribunales de justicia actuaran conforme a derecho.

La jueza ha dictado esta providencia, un día después de que la Generalitat le enviara un escrito en el que indicaba no poseer las piezas objeto de litigio del monasterio de Sijena, puesto que éstas se encuentran en manos del Consorcio del Museo de Lérida.

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha recordado que el depositario, en este caso el museo de Lérida, es un mero "guardador de las piezas en nombre del verdadero propietario y nada más".

Ha advertido de que el museo "debe devolver las piezas a quien verdaderamente sea el dueño de las mismas, pues, de lo contrario, podría incurrir en la comisión de un presunto delito de apropiación indebida que, tratándose de bienes del patrimonio histórico español, lleva aparejada una pena que pueda llegar hasta 6 años de prisión".

El abogado ha explicado además que "no se puede olvidar que el consejero de Cultura catalán -Lluis Puig- es el Presidente del Consorcio del Museo de Lérida, por lo que, no puede escudarse en este tipo de artimañas" para no devolver las 44 piezas al Monasterio de Sijena.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha presentado en el juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca un escrito en el que solicita la entrada de técnicos, con el auxilio de la Policía, para recuperar del Museo de Lérida 44 piezas del Monasterio de Sijena.

En su escrito, el Gobierno de Aragón indica que la Generalitat de Cataluña no presentó el plan de traslado de las piezas, incumpliendo así el requerimiento judicial, y destaca que es "más que evidente" que tampoco va a entregar los bienes en la fecha límite fijada, el 31 de julio.

Por tanto, el Gobierno de Aragón ha solicitado que el 31 de julio, y previo auto judicial que lo autorice, la entrada en el Museo de Lérida Diocesano y Comarcal para la inmediata incautación judicial y posterior traslado de los 44 bienes pendientes de devolver al Monasterio de Sijena.