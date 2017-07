Buscan a una persona de Barbastro, desaparecida desde el día 8

La Guardia Civil está buscando al vecino de Barbastro de 40 años Juan Carlos Ruiz Gómez del que no se tiene rastro desde el pasado sábado 8 de julio cuando no acudió a comer con su madre como era de costumbre. En todo este tiempo este vecino no ha dado señales de vida.

Al ver que no acudía a su cita familiar, su madre fue a buscarlo a casa y allí encontró a sus animales de compañía sin comida ni agua, así como sus objetos personales, cartera y documentación.