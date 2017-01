Dime cómo te llamas y te diré si eres de Huesca

En muchos casos ni siquiera figuran en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que solo registra aquellos nombres con una frecuencia superior a 20 habitantes en todo el país, pero detrás esconden ríos, ermitas o picos, y un claro homenaje a la provincia de Huesca. ', de los que no necesitan explicación entre los vecinos del pueblo, pero sí requieren de deletreo cuando se está fuera de los límites del Altoaragón. Así, muchos de estos nombres propios, que en algunas ocasiones estaban ya en desuso o en otros casos no eran utilizados anteriormente, se han convertido en

Como un tesoro más de la provincia, comparable a sus encantos naturales y gastronómicos,s con denominación de origen altoaragonesa, en una lista que se presenta interminable y en continuo crecimiento.Esta pequeña ermita que se eleva junto a la ciudad de Huesca solo se registra como nombre en esta provincia. De hecho, 40 chicas han sido bautizadas en honor de esta virgen, con una edad media de 18,5 años.Desde 2010 a ahora, más de 1,500 niñas han sido bautizadas en la provincia de Huesca con el nombre de esta otra ermita situada junto a la capital oscense. En total son 2,469 las mujeres inscritas con este nombre, con una edad media de 14,1 años.La ermita en honor a la virgen de este nombre se encuentra en la Hoya de Huesca, bautizando también a vecinas de esta zona, aunque el INE no las tiene contabilizadas.Solo tienen una edad media de 5,4 años los 138 niños bautizado como esta montaña. Entre el 1990 y el 2000 se registraron 8 niños con este nombre, en la última década 82.La localidad de Ayerbe agrupa a la gran mayoría de Casbas de la provincia, ya que es el nombre de una ermita que se localiza a 3 kilómetros al sur de esta localidad.La edad media de las 2.371 niñas que llevan su nombre en toda España es solo de 10,4 años. De las nacidas en Huesca, tiene su razón en la virgen románica que da su nombre a la una iglesia de la capital oscense y cuya figura se puede ver en el museo de la ciudad.La virgen de Cillas, que aporta su nombre a una ermita junto a Huesca, también lo hace a muchas vecinas de la ciudad y provincia, aunque causa asombro fuera de su radio.El Santuario de la Virgen de Bruis cuenta con gran devoción en La Fueva, y se convierte en nombre propio, pese a que el INE no registre a más de 20 mujeres con él.La provincia de Huesca acoge la mayor concentración de mujeres con el nombre de este río aragonés, aunque también se pone en hombres, con 59 contabilizados en España. La edad media de las Ara es de 13,9 años.El Monasterio de Obarra, situado junto al río Isábena destaca por su belleza, y se convierte en inspiración para algunas familias a la hora de poner nombre a sus pequeñas, aunque el INE no lo incluye en sus registros.Con una media de 8,4 años, son 598 las niñas que toman su nombre de esta ermita situada a dos kilómetros de la localidad de Anzánigo. Entre el 2000 y el 2010 se produjo el mayor auge de este nombre, que paso de 61 inscripciones en la década anterior a 283.Un total de 24 niñas, con una edad media de 12,3 años toman su nombre de este antiguo volcán, situado en el Alto Gállego. También hay registradas, aunque en menor medida, varias Anayet en las provincias de Zaragoza y en Navarra.El País Vasco aglutina la mayoría de los 3.710 hombres con este nombre. En el caso de Huesca se asocia a los lagos de montaña en los que nacen muchos de los ríos aragoneses.Es un nombre común en todo el país, llegando a las 3.994 mujeres, pero en Huesca alcanza una frecuencia del 0,95%. Esto se debe a la ermita con este nombre que se sitúa en las proximidades de la capital. También hay 175 hombres registrados como Loreto.No hay registradas 20 en toda España, pero esta iglesia situada en el fondo del Valle de la Garcipollera es otro de los nombres que van ganando adeptos en las nuevas generaciones.Huesca y Zaragoza cuentan con la mayoría de las 362 mujeres con este nombre que hay en el país. El nombre viene de las vírgenes y mártires santa Nunilo y santa Alodia, que murieron decapitadas en Alquézar en el año 851.Aunque pueda parecer lo contrario, la media de edad entre los 60 niños bautizados como este santo que murió en Nocito es solo de 18,7 años.Es un nombre muy habitual en otras provincias como Jaén, aunque en el caso de los altoaragoneses registrados así, puede tener su motivo en la ermita en honor a San Cosme y San Damián, situada en el Parque Natural de la Sierra de Guara.La ermita de la virgen de Ordás está situada junto a Nueno , por lo que se convierte en un nombre con mucho significado para los vecinos de esa zona.Algunos padres han decidido en los últimos años llamar a su hija como esta sierra y el pico que la corona, situada al noreste de la capital.Son algo longevas las 657 Orosias que existen en España, con una edad media de 72 años, que se reparten por todo el territorio. Aunque es Jaca , localidad de la que es patrona, dónde hay una mayor concentración.Desde 2000 al 2010 se registraron 37 niñas con el nombre de esta montaña pirenaica. Con una edad media de 5,1 años, entre 1990 y 2000 se registraron 5, mientras que en los últimos cinco años han sido 77.