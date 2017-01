El frente frío anima las estaciones de esquí con 40 cm más de nieve

Las previsiones se han cumplido y el Pirineo aragonés ha recibido la primera nevada del año, que ha dejado en las estaciones de esquí entre 30 y 40 centímetros de nieve, espesores que se podría incrementar, ya que el pronóstico meteorológico mantiene la alerta y sigue apuntando precipitaciones hasta primera hora de hoy.



Pero parece que este no será el único frente que pasará por el Pirineo durante esta semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del próximo viernes se prevé la entrada de otro que podría dejarque las de las últimas horas.El anticiclón que ha predominado en las últimas semanas ha dado paso a un frente frío, que esperaban ansiosos tantos los centros invernales como los usuarios de los mismos. Aunque han registrado unas buenas Navidades debido a las bajas temperaturas que permitieron poner en funcionamiento los cañones de nieve, la nieve de ayer se esperaba con impaciencia. Lase produjo en ely, según explicó Andrés Pita, director comercial de Astún, como la que se ha registrado en las últimas horas.Las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego han sido las que más nieve han recibido. Y lo seguirán haciendo hasta primera hora de la mañana de hoy. Es por ello que el dominio esquiable 100Ky la estación decuentan con nuevos espesores, que les van a venir "muy bien" para ampliar las oferta de pistas. También ennevó, aunque no tanto como en el caso del valle de Tena y del valle del Aragón.En los complejos invernales de este último, cayeron ayer, que sumada a la "buena base" que existía previamente "hace que estemos encantados", apuntó Andrés Pita. No obstante, ese medio metro que se llegará a acumular con las nevadas que se preveían hasta hoy quedará en menos al pisarlo. "Es una buena nevada, más que la que cayó en noviembre, que nos permitió abrir, con lo cual estamos muy contentos", añadió.En el caso de las estaciones de Aramón, en Formigal-Panticosa ayer al mediodía se registraron. Y continuó nevando a lo largo de la tarde, por lo que los espesores rondarán los 40 centímetros. En este caso, hubo precipitaciones en todas las cotas de la estación, según apuntaron desde Aramón.Según la Aemet,que la de la jornada de ayer, a partir de 1.000 metros hasta las 8.00, y se mantendrá la alerta por nevadas, sobre todo en la zona occidental de la cordillera pirenaica. Las precipitaciones tenderán a remitir por la mañana, aunque pueden continuar de forma débil y ocasional por la tarde. Los cielos seguirán nubosos en el Pirineo y poco nuboso o despejado en el resto.y se prevén heladas débiles en el norte de la provincia y otros puntos. El viento, que ya se dejó sentir ayer, será del noroeste, moderado con intervalos fuertes en el Pirineo durante la mañana y con menor intensidad por la tarde. El jueves se prevén lluvias y la cota de nieve todavía estará alta, pero caerá desde el viernes al lunes.Según ha explicado la Aemet, se registrarán nevadas copiosas y en cotas inferiores a los 1.000 metros, pero se prevé que sean más intensas que las de ayer. De acuerdo con las predicciones meteorológicasy será un episodio "importante y poco frecuente", a lo que habrá que sumar el viento. Todavía no hay avisos desde el viernes hasta el lunes, pero se podrían activar hoy.

La Ribagorza

La borrasca tuvo, donde la nieve solo hizo acto de presencia en las cotas más altas de la comarca. El espacio abierto al norte de los Llanos del Hospital dey el entorno de Cerler, con algo menos de intensidad, fueron la excepción . En estas zonas la nevada empezó a caer a primeras horas de la mañana y se prolongó durante buena parte de la jornada dejando, lo que hizo necesario la utilización de cadenas para los vehículos que circulaban desde Benasque hasta ambos destinos.Las nubes fueron una constante durante todo el día en la mayor parte del territorio pero dejaron escasas precipitaciones, que fueron de agua nieve en localidades como el propio Benasque donde borrasqueó por momentos pero el manto blanco no llegó a cuajar.La misma situación que se repitió en la parte alta del valle del Noguera Ribagorzana, que vio como la nevada se quedaba en el valle de Arán. Muchos de los residentes en la zona temen sobre todo que el molesto viento del norte se mantenga durante los próximos días.