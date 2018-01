"Ahora no tenemos taxi y en estos pueblos estamos todavía más aislados"

Los vecinos de Campillo de Aragón, Aldehuela de Liestos, Cimballa y Llumes, un área comprendida entre las comarcas de la Comunidad de Calatayud y el Campo de Daroca, no tienen un autobús que les acerque hasta Calatayud. Y, desde el 1 de enero, tampoco tienen a su disposición el taxi que funcionaba gracias a uno de los contrato-programa que suscribe el Departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón para garantizar la movilidad de la población rural.

Este servicio lo emplean, sobre todo, personas mayores que necesitan ir al hospital o a comprar y que no disponen de otro medio de transporte alternativo. Funcionaba dos días a la semana a demanda. Los usuarios pagaban una tarifa y parte del coste se cubría con la subvención que aportaba la DGA. El trayecto finalizaba en Nuévalos, donde los usuarios hacían trasbordo y cogían un autobús para llegar a Calatayud. La vuelta partía desde esta localidad a los pueblos de origen.

Sin embargo, el anterior adjudicatario del contrato avisó en junio de su renuncia y, por el momento, el servicio no se presta. Responsables municipales se pusieron en contacto con el Gobierno de Aragón para mantener los viajes. Desde el Ejecutivo autonómico indicaron esta semana que se ha iniciado el proceso de licitación para poder volver a ponerlo en marcha. Pero, mientras tanto, las críticas y el malestar crecen día a día.

José Antonio Alonso, teniente de alcalde de Campillo de Aragón, explicó que «es muy necesario para la gente mayor que no tiene otra forma de ir a Calatayud» y, además, «contribuye a luchar contra la despoblación». De la misma opinión se mostró el responsable local de Cimballa, Cecilio Roy, para quien «sin este servicio, estamos todavía más aislados. No sé por qué no facilitan las cosas a los pueblos».

Marimar Moreno relató que sus padres residen en Campillo de Aragón: «Hasta ahora usaban el taxi para ir al médico, pero de repente nos lo han quitado». Tal y como destacó, «es un servicio muy necesario para que quienes residen en los pueblos no tengan que marcharse a vivir a otros sitios». Para Inmaculada Moreno, de 66 años, «de pronto, sin decir nada, nos hemos quedado sin taxi». Según dijo: «Representa una gran ayuda para las personas mayores y se tienen que dar cuenta de lo importante que resulta para los que estamos en los pueblos».