Barcelona cambiará el nombre de la calle dedicada al borjano Juan de Coloma, secretario real

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido cambiar el nombre de la calle de Secretario Coloma –en referencia al borjano Juan de Coloma, que fue secretario real de Juan II y de Fernando II– por el de Pau Alsina, tras una consulta popular entre residentes de la vía . Esta propuesta no ha sido bien recibida en Borja . Su alcalde, Eduardo Arilla, tratará este asunto en la próxima junta de portavoces y no descarta exigir que se reconsidere esta postura.

La noticia se ha conocido, según informó el Centro de Estudios Borjanos (Cesbor), coincidiendo con los últimos días del año en el que se ha conmemorado el quinto centenario del fallecimiento de este ilustre personaje, una de las figuras borjanas "de mayor proyección en las esferas política y diplomática de su historia". Entre otros actos, este 2017 se celebró una recreación histórica sobre la llegada de los Reyes Católicos al municipio además de un congreso internacional, en el que participaron como ponentes más de 20 especialistas de distintas universidades, que abordaron temas históricos, artísticos o literarios.

Según informó el consistorio barcelonés hace unos días, la Comisión de Nomenclátor de Gràcia había debatido en varias ocasiones el posible cambio de denominación de esta calle. Finalmente se concluyó que lo más adecuado era dedicar esta calle a Pau Alsina, "dado este había sido el nombre anterior". Alsina, explicaron, fue un tejedor barcelonés y diputado representante del Partido Republicano Democrático a las Cortes Generales en 1866 que también fue concejal por Barcelona. La comisión de gobierno del barrio elaboró una consulta popular vinculante entre los vecinos que concluyó con el acuerdo de eliminar el nombre del aragonés del callejero barcelonés.

El alcalde de Borja, por su parte, trasladó su desacuerdo con esta decisión: "Este viernes trataremos este asunto en junta de portavoces para buscar la unanimidad y después lo llevaremos a pleno del día siguiente". Tal y como adelantó, no descarta enviar una carta al Ayuntamiento de Barcelona "para pedir que no se cambie el nombre, aunque no habrá nada que hacer porque se ha tomado ya la decisión".

Desde el Cesbor se hizo referencia a que la Comisión de Nomenclátor de Gràcia había iniciado con anterioridad los trámites para conseguir la vieja reivindicación de eliminar el nombre de Coloma, al igual que cambiar la denominación del instituto situado en la misma vía. La decisión, según el presidente del Centro de Estudios Borjanos, Manuel Gracia, responde "a un profundo desconocimiento de la historia y a una visión sesgada: desde Barcelona se hace referencia a que Coloma fue secretario del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y se cometen errores respecto a su año de nacimiento y su lugar y fecha de la muerte (Zaragoza, 1517). También se indicaba que fue secretario de Juan II, lo que siendo correcto es incompleto pues también lo fue de Fernando II".