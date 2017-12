El autobús Soria-Zaragoza sigue sin parar en Calatayud

Desde el Ministerio de Fomento aseguraron que se están ultimando los detalles, pero no llegaron a concretar cuándo se convocará el concurso.

Ante la falta de novedades, el alcalde de Torrubia de Soria, Raimundo Martínez (PP), criticó la situación que afecta directamente a sus vecinos: "Cuando nos quejamos todo son buenas palabras, pero luego se olvidan de nosotros y la realidad es que no vemos avances al respecto".

El responsable municipal no ocultó su malestar, ya que el pasado verano se anunció desde la Dirección General de Transporte Terrestre del Gobierno central y la Subdelegación del Gobierno en Soria que la línea de bus saldría a concurso antes de las fiestas de Navidad, sin que haya noticias hasta el momento de que vaya a cumplirse. "La subdelegada me dijo en julio que antes de que acabase el año habría novedades, pero estamos casi en vísperas y no hay nada asegurado", insistió Martínez.

El alcalde de Torrubia señaló que si no hay "algo firme" baraja la posibilidad de ir a Madrid para que se puedan escuchar sus reclamaciones a nivel nacional, "visto que los representantes de Soria, con Jesús Posada a la cabeza, no se preocupan por nosotros", apuntó.

Pendiente de licitación

Por su parte, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP), aseguró que la semana pasada habló con el Ministerio, que le confirmó que esta línea de bus será la primera en salir a licitación. "Pero todavía están a la espera de ajustar aspectos relacionados con la ley de Desindexación", explicó.

Hace tres años, desde Torrubia se tomó la iniciativa de reclamar una línea regular que uniera las ciudades de Soria y Calatayud, con el objetivo de que la provincia castellanoleonesa contase así con una conexión al AVE. Para ello, se aspiraba a coordinar los horarios del autobús con los de las paradas del tren de alta velocidad.

La campaña fue secundada por 15.000 firmas de vecinos que fueron presentadas en julio de 2016. Para Raimundo Martínez, las personas que han apoyado esta idea merecen "un respeto" y por ello está dispuesto a seguir luchando hasta que la línea pare en la capital bilbilitana. "Hay gente de aquí, de los pueblos, que me pregunta por cómo esta este tema, porque hay chavales jóvenes de Calatayud que vienen a estudiar a Soria y no tienen una conexión digna", comentó.

El actual contrato prorrogado de la línea establece que el servicio parte de Soria y finaliza en Zaragoza, transcurriendo por las carreteras N-122 y N-232 y la A-68. El compromiso político es que el pliego de condiciones modifique el itinerario para que los autobuses paren en Calatayud.