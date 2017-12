Los mayores de Tarazona, modelos por un día

El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad a un colectivo que es importante en la sociedad. "Hay que valorar la gran vitalidad que tienen y mostrar que el paso de los años lo que hace es que una persona sea mucho más bella porque realmente su cara refleja muchas experiencias", dice Eva Calvo, concejal de Participación Ciudadana.

Había dudas sobre cuál iba a ser la respuesta, pero rápidamente se encontraron voluntarios en el Hogar de Personas Mayores Moncayo. "Ha tenido una buena aceptación. La gente mayor de Tarazona sigue siendo tan joven o más que muchos que tienen menos años. Hay que agradecer a modelos y fotógrafos, sobre todo porque ésta es una época del año con mucha faena para ellos", cuenta Calvo.

Participantes entre 63 y 82 años

En total son quince participantes, diez mujeres y cinco hombres, que son retratados de forma desinteresada por los tres fotógrafos profesionales de la ciudad (Foto Ángel, Foto Asensio y Fotos Ainaga). El más joven tiene 63 años y el más mayor, 82. La edad es lo que menos importa a la hora de ponerse delante del objetivo cuando es por una buena causa.

"Vienen con nervios, pero estamos disfrutando todos, yo también porque me dedico más a fotos de niños y gente joven. Nos estamos centrando en el retrato porque ellos quieren verse bien, jóvenes, y favorecidos. Si el año que viene continúa podremos explayarnos más artísticamente", indica la fotógrafa Sara Ainaga. "La fotografía está cayendo un poco con esto de las nuevas tecnologías y está bien que vengan a los estudios, como se hacía antiguamente", valora.

Teresa De Jesús fue la encargada de romper el hielo, ya que ella es la protagonista del cartel que anunciaba el proyecto. "Ha sido impresionante la repercusión, hasta mi hermana está enmarcando el cartel para colgarlo en casa. No me he visto nunca con tanto ‘glamour’", confiesa la espontánea modelo, quien no hace doblete en las sesiones de la muestra "para no ser repetitiva".

Nerviosos e ilusionados

Los mayores están encantados con la experiencia. "Es una buena idea porque la gente mayor parece que ya estamos como desechados, pero se puede ver que en un momento dado todos podemos estar guapos y sentirnos bien por un día", comenta De Jesús. "Al principio me daba un poco de corte, pero mis hijas me animaron, y la verdad es que hace ilusión, aunque también he pasado nervios, ¡he llegado una hora antes a la cita! Es la primera vez que lo hago pero animo a todos a que se apunten si hay más ocasiones porque se disfruta", añade Mª Ángeles Calvo.

El día 16 se inaugura la exposición en el Centro de Mayores, un día en el que la concejal Eva Calvo espera que "vaya mucha gente para ver lo guapos que están nuestros mayores".