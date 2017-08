Una exposición de pintura retrata los monumentos y tradiciones de Tarazona y el Moncayo

El Casino La Amistad de Tarazona acoge estos días la exposición pictórica titulada ‘El color de mi tierra’, del artista turiasonense Jesús de Gregorio, ‘Gori’, con cuadros realizados en los dos últimos años.

La inspiración de las pinturas de la muestra son Tarazona y el Moncayo, con alusión a sus monumentos, el paisaje, y el Cipotegato, entre otros. “Para mí es una exposición muy especial porque no resido en Tarazona desde hace un montón de años, y para mí son mis raíces, y he querido que la gente vea como eran algunos rincones”, dice el turiasonense.

La muestra incluye una docena de cuadros pintados con la técnica de óleo sobre lienzo, así como tres acuarelas, un formato en el que se acaba de iniciar. En la exposición también hay una escultura realizada con chatarra. El autor tiene bien claro cuáles son sus pinturas favoritas. “Por supuesto el Cipotegato, porque es mi vida, mis recuerdos desde niño y creo que no he faltado ningún año. Tomé la decisión porque nunca he encontrado un cuadro dedicado a esta figura, sí hay algún dibujo pero no un óleo. También me gusta el de Barrio Verde porque en esa calle he jugado muchísimo y son recuerdos de la infancia”, resalta de Gregorio.