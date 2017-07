El Ayuntamiento de Tarazona organiza conciertos nocturnos en el claustro de la Catedral

La propuesta nació el año pasado con la premisa de disfrutar de la música y de hacerlo en un enclave privilegiado y al aire libre durante las noches de verano.

La siguiente cita será el próximo 14 de julio con la orquesta de pulso y púa de Vera de Moncayo Berola Plectrum. El día 21 cogerá el testigo el Quinteto Caleana que interpretará un amplio repertorio, desde el estilo más clásico hasta el jazz pasando por el tango.

Para finalizar, el día 28 actuarán Ingrid Arthur & The Gospel Voices of America que ofrecerán un concierto de góspel siguiendo la tradición americana y donde no faltarán temas de siempre como los de Aretha Franklin. Todos los conciertos comienzan a las 22.00 y la entrada es libre.