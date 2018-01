El PAR expulsará a sus ediles de La Muela para tratar de impedir la moción de censura a Tello

El PAR expulsará a sus concejales de La Muela para tratar de impedir que el próximo día 29 prospere la moción de censura al alcalde, Adrián Tello (CHA), impulsada la semana pasada por el grupo municipal sin la autorización del partido. La ejecutiva aragonesista ha dado su respaldo a la propuesta de su presidente, Arturo Aliaga, de modo que los tres ediles quedan suspendidos de militancia y se les ha abierto un expediente de expulsión. Si se cumplen las previsiones, los concejales independientes por el PAR estarán fuera de la formación antes del próximo lunes, día en el que se debe votar la moción de censura. No obstante, se les han instado a que retiren la iniciativa, sin que por el momento haya surtido efecto.

Que lleguen o no a estar expulsados es trascendental para la suerte de la moción de censura, tal y como regula la Ley de Régimen Electoral General (Loreg). Dicha norma establece que la mayoría absoluta necesaria para que prospere la censura al alcalde se incrementará en el mismo número de concejales proponentes que hayan dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo municipal al que pertenecía al inicio de su mandato. Y en estas circunstancias estarían tres de los siete concejales que respaldan la moción, los del PAR, que la firmaron junto a los otros tres del PP y el independiente ya expulsado de Ciudadano. Como la Corporación está formada por once ediles, no prosperaría al necesitarse nueve votos.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, propuso este lunes a la ejecutiva actuar de forma ejemplarizante con el candidato a alcalde, Carlos Rodrigo, y sus dos compañeros por impulsar la moción sin la preceptiva autorización. "La decisión se tomó sin contar con los órganos del partido, como marcan los estatutos, y el PAR ni respalda ni apoya esa moción de censura", ha dicho.