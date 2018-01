Las primeras alumnas regresan al instituto

El de ayer fue un día de reencuentros para medio centenar de mujeres, las pioneras que estudiaron el primer curso de bachillerato elemental en 1967/1968 en el actual IES Tubalcaín de Tarazona, centro que hasta ese momento solo admitía estudiantes masculinos.

En tiempos de la dictadura de Franco fue todo un avance social el conseguir que las niñas pudiesen acceder a la enseñanza pública. "Fue una apertura, sobre todo de posibilidades para las familias que no tenían una buena situación económica y que igual no podían pagar un centro privado", recordó Pilar Ruiz, una de las promotoras de la reunión.

No ha sido fácil localizar a la mayoría de las 68 estudiantes que integraron las aulas de 1º C y 1º D. "Hemos encontrado unas 60, pero han faltado las que estaban más delicadas de salud o las que vivían fuera y no han podido desplazarse, aunque alguna ha venido de realmente lejos, como Galicia o Jerez de la Frontera", detalló.