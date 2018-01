Fran Hervías: "Hemos demostrado que Ciudadanos no tiene techo electoral"

No creo que mantengamos un perfil bajo. Nuestras iniciativas no buscan el debate bronco al que nos tienen acostumbrados los viejos partidos. Nuestra acción política se basa en propuestas para mejorar la vida de las personas.

Rajoy recuerda que las encuestas no se han cumplido hasta ahora en el caso de Ciudadanos.

Las encuestas marcan tendencias y, en este caso, están marcando desde hace un año cuál es nuestro crecimiento. Se debe precisamente a que no miramos hacia otro lado a la hora de afrontar problemáticas. Tenemos una idea clarísima de país y la defendemos sin tapujos, sin medias palabras.

La encuesta de A+M para HERALDO les daba entre 11 y 12 diputados hace un mes. ¿Es su techo?

No nos ponemos ningún techo. Hemos demostrado que somos capaces de ganarlas. En el caso de Cataluña es evidente. Desde el constitucionalismo siempre se decía que era imposible ganarle al nacionalismo y hemos demostrado que se puede ganar tanto al independentismo como al bipartidismo. Cuando sacamos 9 diputados nos dijeron que era nuestro techo, lo volvieron a decir con 25 y ahora que tenemos 36, también. Hemos demostrado que Ciudadanos no tiene techo electoral.

¿De verdad cree extrapolable la realidad de Cataluña a Aragón, que pueden ganar aquí las elecciones autonómicas?

Siempre salimos a ganar. Hasta dónde llegaremos lo decidirán los aragoneses en las urnas. Nuestro trabajo se centrará en sacar el mejor resultado posible.

Han lanzado un plan de expansión. ¿Ficharán a candidatos desencantados de otros partidos?

Nosotros no hacemos política de fichajes. No hacemos como en el fútbol. Tenemos un proyecto claro y toda la gente que quiera sumarse será bien recibida. Y, además, son los afiliados los que eligen a los candidatos.

¿Y renuncian a listas fantasma?

Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. No vamos a presentar listas con personas de otras zonas para subir la ratio de candidaturas. Presentaremos buenos equipos, sin obsesionarnos por llegar a todos los municipios, creando listas óptimas con gente del territorio.

Cuentan con representación en medio centenar de municipios. ¿Cuál es su meta en 2019?

No nos marcamos un objetivo numérico. Insisto, la idea es presentar buenos equipos con buenos líderes para desarrollar un buen proyecto en sus municipios. Es como tiene que ser la política.

¿La candidata municipal en Zaragoza será Sara Fernández?

Insisto, son los afiliados los que deciden.

Si le hago la misma pregunta sobre la DGA, ¿me va a responder lo mismo?

Exactamente igual. Si le dijera lo contrario, le estaría mintiendo.

Han criticado al PAR, pero podrían jugar el mismo papel de partido bisagra y buena parte de sus fichajes en Aragón venían de ese partido.

Nosotros no hacemos fichajes.

Le puedo recordar algunos, Sara Fernández, Alberto Casañal, Javier Martínez…

Esos no son fichajes, son personas que venían del PAR y del PP. La mayoría de militancia viene de su casa, sin pasado político anterior, aunque no somos sectarios. No ponemos una exis a alguien porque venga de un determinado partido. Si viene aceptando los estatutos y los valores de Ciudadanos, son bien recibidos. Y si alguien los incumple, no nos tiembla el pulso. Esa es nuestra gran diferencia con los viejos partidos.

¿Con quiénes pactarían más cómodos en Aragón, con el PSOE como en Andalucía o con el PP como en Madrid?

Ya veremos cómo queda la aritmética parlamentaria tras las elecciones de 2019. A lo mejor serán ellos los que deban decidir si acaban apoyando a Ciudadanos.

¿Están dispuestos a que se aplique otra vez el 155 si los independentistas mantienen su postura?

Si Cataluña sigue fuera de la ley y los dirigentes separatistas no quieren entrar en el marco democrático, el Gobierno tendrá que actuar y nosotros estaremos siempre al lado de la ley, de los demócratas y de los que defienden la libertad de los catalanes. El problema es que ellos han creado confrontación.

¿Estamos condenados a que se aplique?

Todo indica que van a seguir por el mismo camino, ya lo vimos en el discurso del nuevo presidente del Parlament, que fue un mitin de Esquerra. Es una pena, porque Podemos tenía la llave del cambio y ha decidido estar en Cataluña al lado de los que quieren romper España. Siempre están ahí; y se ve en el Congreso muy claro, donde aplauden con las orejas a Esquerra, PDeCAT o Bildu.

¿Hay solución al tema catalán cuando los partidos nacionales son incapaces de ponerse de acuerdo?

Sí, hemos demostrado que se puede ganar, pero no esperábamos que ni el PP ni el PSCtuvieran esa fracaso electoral. Si en Cataluña hubiese una ley electoral justa, con una circunscripción única, el separatismo no tendría mayoría absoluta. Pero en la última reforma del Estatut, el PSC blindó el actual sistema, yel PP tampoco quiere cambiar la ley nacional.

Acaban de presentar una iniciativa parlamentaria para reformar el PHN por el cambio climático. ¿Puede garantizar que no habrá trasvase del Ebro?

Hay que abrir un debate técnico y hay dos opciones, ponerte de perfil y mirar hacia otro lado o sentarte en una mesa con todos los partidos y agentes implicados. Planteamos que los técnicos decidan lo que se tiene que hacer con el agua en un futuro.

Pero los políticos deciden.

Claro, pero aquí nos guiamos como en la Justicia, respetamos lo que digan los técnicos. Son los que saben, no los políticos.