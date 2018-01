Un comando aragonés en el Ejército Imperial

Lo que muchos no saben es que ya en 2006 comenzaron a sentarse las bases de la organización en tierras aragonesas. “Más o menos todos tenemos la misma historia, nos ha gustado desde siempre la saga y teníamos el gusanillo de la armadura. Después de mirar la web de la legión nos pusimos en contacto con ellos y nos lanzamos a la piscina”, resume. Sin embargo, no sería hasta hace un año cuando pasarían a convertirse en una unidad independiente enmarcada dentro de la organización nacional: el ‘Squad Cierzo’.

Además, Laín asegura que sus miembros son de los más diversos: “Hay parados, trabajadores, funcionarios, empresarios… y contamos con gente que tiene desde 18 años a 50”, añade el zaragozano. En concreto se trata de 21 hombres y 10 mujeres. Tres de sus miembros son vecinos de Soria.

Pero, ¿en qué consiste su actividad? Básicamente en todo lo contrario a lo que ocurre en las películas que forman parte de la saga: hacer el bien. “Nos movemos en torno a tres principios, promover la afición por Star Wars, facilitar el acceso a los trajes de la saga y contribuir con causas solidarias”, afirma.

Además, no solo han crecido en cuanto a número de miembros sino en actividad solidaria. Tan solo el pasado año llevaron a cabo más de medio centenar de misiones, frente a las 30 de 2016 y las 11 de 2015. “El 17 de enero formamos parte de un acto organizado por donantes de órganos en el Teatro Principal de Zaragoza y el 4 de febrero, por ejemplo, participaremos en la Carrera Solidaria de Entreculturas”, explica. Entre sus misiones han participado en varios eventos en los hospitales zaragozanos, en la cabalgada de Reyes de María de Huerva, el Salón del Cómico o el estreno de la película ‘Los últimos Jedi’.

En cuanto a la reacción de aquellos que se cruzan con uno de estos ‘Stormtroopers’, el zaragozano asegura que es de lo más variopinta. “Nos encontramos desde con caras de asombro de niños y mayores hasta con gente que no sabe muy bien cómo tratarnos. Sobre todo los fans de la saga son los que más disfrutan con la calidad de nuestros trajes”, explica Laín.

Y es que, asegura, los principios por hacerse un hueco en la sociedad actual fueron duros: “Nos ha costado hacernos un hueco y que la gente entienda que ser ‘friki’ no está reñido con ser voluntario”, asevera. Además, en cada una de estas misiones cuentan con personal de apoyo que les permite moverse con facilidad, ya que estos trajes no suelen ser muy cómodos. “Con los trajes se ve poco y hay limitaciones de movimiento. Es personal auxiliar que nos ayuda a movernos, controlar a las masas y organizar las fotos. Son nuestros ojos y nuestras piernas”, añade Laín.

En cuanto a la hora de adquirir uno de estos trajes, hay quien decide fabricar su propio atavío mientras que otros se dedican por fabricantes independientes. El precio dependerá del personaje y el grado de especialización del mismo. “Un kit de traje básico puede oscilar entre los 300 euros o los 1.000 si lo pides ya terminado. Otros trajes especiales como el de Darth Vader puede costar entre 2.000 y 3.000 euros”, explica el zaragozano. Sin embargo, también hay miembros multitraje como el propio Laín que atesora varios de estos conjuntos como el de ‘trooper’, ‘heavy trooper’, un músico bith, el Emperador y hasta un Shadow Guard.

Los integrantes del ‘Squad Cierzo’

En el caso de Mata Ramos, enfermera de 31 años, todo nace de sus ganas de ayudar a los demás. “Con nuestra labor creamos magia a nuestro alrededor, muchos niños se ilusionan al vernos. No se puede entender sin haber vivido esta experiencia”, explica. También está quien empezó como apoyo y acabó formando parte del squad, como Cara Delso, trabajadora social de 41 años. “Somos una gran familia repartida en España y en todo el mundo, participando en eventos de todo tipo, pero personalmente los que más me gustan y me llenan son las visitas a hospitales. Es una experiencia que no cambiaría por nada”, asegura.

En el caso de Alberto Puente, empelado de banca de 34 años, su vínculo nació a través de su pasión por la saga. “Para mi suponía la oportunidad de ponerte en la piel de uno de tus personajes preferidos al tiempo que logras sacarle la sonrisa a un niño que sonríe porque te está mirando a ti”, reflexiona. “Yo no tenía ninguna relación con el mundo Star Wars fuera de Dark Vader o los Storm trooper, pero al descubrir la labor que llevaban a cabo no me lo pensé”, Pilu Serrano, una de sus auxiliares.

Además, muchos de sus actuales miembros conocieron la asociación en plena acción, como le ocurrió a Francisco Molinos, alias ‘Tremadoc’. “Los conocí en el hospital en un momento en el que atravesaba una etapa bastante complicada con nuestra hija recién nacida. Empecé participando como personal de apoyo hasta que me hice con mi propio traje”, explica el geólogo zaragozano de 37 años.