La compra colectiva, otra manera de ahorrar en luz y gas

Aparte de todas estas opciones (y otras más que existan), en los últimos años se han puesto en marcha las conocidas compras colectivas. Un grupo de personas se une (generalmente promovidas por organizaciones de consumidores) para negociar con diferentes comercializadoras. El objetivo es que les ofrezca un precio más económico al habitual: entre 100 y 180 euros anuales, según las estimaciones publicadas.

La trayectoria ascendente que ha seguido el precio de la luz en los últimos años (a excepción de este principio de 2018, en el que, gracias a los fuertes vientos registrados, se ha producido una bajada considerable) ha provocado que cada vez más consumidores se planteen esta opción. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) fue una de las primeras en ofrecer esta posibilidad (en 2013) y en noviembre del recién terminado año llevó a cabo su cuarta campaña, a la que se sumaron más de 22.000 personas.

Conseguir un precio fijo durante 12 meses, no incluir servicios adicionales ni tener permanencia y ofrecer la posibilidad de activar la discriminación horaria sin los costes que la distribuidora aplica por este cambio. Estos son los requisitos que se incluían en la última compra colectiva llevada a cabo por la OCU y que ganaron Esfera Luz (en las modalidades de electricidad y dual) y Fenie Energía (en la de gas). Según indicó esta organización, el ahorro medio de los que se activen la discriminación horaria será de 99 euros; mientras que los que tuvieran una tarifa dual (luz y gas) dejarán de gastar 131. En el caso de contratar solo el gas, el desembolso será casi 60 euros menor.

Ahora, la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE) y Selectra han lanzado su segunda campaña de compra colectiva, en la que añaden un nuevo requisito: que la oferta de luz provenga únicamente de fuentes renovables. El año pasado, un total de 25.500 personas participaron en esta propuesta, 1.130 de ellas de Aragón. La provincia de Zaragoza, con 794, fue la que más interesados aglutinó. Posteriormente estaban Huesca (264) y Teruel (72). Según los datos de la asociación, este cambio supuso un ahorro medio de hasta 180 euros al año por familia.

“Esta iniciativa se puso en marcha para hacer frente a la subida de la factura de luz. En 2017 alcanzó una media anual de 847 euros, un 14% que en 2016”, puntualizan. De hecho, esta fue la razón que llevó a Sara a apuntarse a la compra colectiva del año pasado: "Lo compartió un conocido en Facebook y como el precio de las últimas facturas habían sido desorbitado, me pareció que, al ser gratis, no tenía nada que perder".

Un año después asegura que su decisión fue acertada. "Cambiarme de compañía fue muy fácil y sin papeleo", puntualiza esta zaragozana, que desde entonces tiene a Esferaluz como su compañía de luz y de gas. Respecto al ahorro, puntualiza que ahora paga unos 10 euros menos al mes. "Tengo el mismo servicio por menos dinero. Además, me gusta tener las facturas 'online' y poder acceder al portal para consultarlo todo. Me resulta más cómodo", recalca.

El único punto en contra es el tiempo que tarda en activarse el nuevo contrato, ya que como en cualquier cambio de compañía, se rige por la última lectura del contador. "Tengo todavía asegurado el precio del año pasado, pero me he apuntado a la nueva compra colectiva para ver qué tal funciona en esta ocasión", explica. Los interesados pueden inscribirse sin ningún tipo de compromiso, ya que hasta que no se conocen detalles de la compañía elegida (entre ellos, el precio), no se toma la decisión de cambiar de empresa.

Más de 2.000 kilowatios al año

Según los datos publicados por la comparadora de compañías de luz Selectra, la potencia media contratada en los hogares aragoneses es de 4,15 kilovatios, ligeramente por encima de la media nacional, mientras que el consumo se sitúa en 2.042 kilovatios al año (frente a los 2.345 del resto de España).

En cuanto al tipo de tarifa, solo el 10% de los suministros tienen contratada discriminación horaria, pese a que las asociaciones de consumidores recomiendan para su uso frente a la tarifa tradicional. Además, el 92% de las viviendas en Aragón cuentan con calefacción (eléctrica, de gas o butano), siendo una de las comunidades con mayor porcentaje del país.