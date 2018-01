La subida de sueldo a los funcionarios, la bajada de IRPF, el nuevo permiso de paternidad, la reducción del IVA cultural, las ayudas a menores de 30 años que obtengan empleo, el Fondo de Inversiones de Teruel, otras muchas que luego quedarán lastradas... Todo esto y más es que lo que los reyes magos políticos han dejado de traer a los aragoneses porque no han hecho sus deberes y no tienen los presupuestos a tiempo. Ni los del Estado ni los de la DGA ni los del Ayuntamiento de Zaragoza. Mal comienzo de 2018: solo en la comunidad, 300 millones bloqueados e improductivos. Luego se llenarán la boca con el gasto social, la inversión pública y el empleo, pero las reglas del juego que ellos mismos se dan les dejan impunes. La ley salva las nóminas y los pagos a las empresas, pero ignora a los ciudadanos. Si de por sí es grave, resulta intolerable cuando se repite año tras año y empieza a convertirse en treta para gastar menos e ir trampeando el déficit. Ni siquiera les ha importado que este sea año preelectoral, tradicionalmente tiempo de ficciones inversoras y dispendios varios para captar al votante. No lo olviden, pronto nos llamarán a las urnas.