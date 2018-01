La saturación de las Urgencias del Servet y el Royo obliga a abrir camas y trasladar a pacientes

El incremento de casos de gripe, ya se ha alcanzado el umbral epidémico, y un pico de gastroenteritis han puesto en jaque las Urgencias de estos dos hospitales zaragozanos, que están prácticamente al cien por cien de su capacidad. De hecho, ambos han tenido que reabrir camas que se habían cerrado durante el periodo navideño para poder ingresar a pacientes, tal y como habían solicitado los profesionales durante los últimos días y por parte del sindicato CC.OO.

Según han confirmado fuentes del Departamento de Sanidad, el Royo Villanova abrió ayer 16 camas de la cuarta planta y el Miguel Servet ocho, que se suman a las diez de Maternidad de las que ya tuvieron que echar mano el martes ante la falta de habitaciones libres. Además, las mismas fuentes han explicado que se volvieron a trasladar a pacientes al hospital General de la Defensa (Militar) y San Juan de Dios.

Aunque las mismas fuentes sanitarias han asegurado que no se han anulado operaciones ya programadas, los responsables de los centros sanitarios sí que han dado la orden de hacer una "programación selectiva de las intervenciones". Es decir, primar lo urgente y no programar operaciones menos apremiantes para tener más habitaciones disponibles. El año pasado por estas fechas y también ante la saturación de las Urgencias, sí que se tuvieron que suspender intervenciones ya previstas. No obstante, esta decisión acarreó un empeoramiento de la lista de espera quirúrgica.

Los trabajadores piden medidas y todos los refuerzos que sean necesarios para afrontar la saturación de las Urgencias. Desde CC.OO. explican que muchos de los enfermos ingresados son geriátricos y son ubicados en plantas que no corresponden con su patología, incluso en Maternidad. Así, según denuncian estas mismas fuentes, parte del personal no tiene experiencia en el cuidado de estos pacientes e incluso no se cuenta con el material que normalmente se necesita para atenderlos.

La saturación de las urgencias hospitalarias se une a un incremento de atenciones también en Atención Primaria. Algunos centros de salud daban cita ayer con dos o tres días de demora y muchos profesionales han solicitado también refuerzos en este nivel asistencial. Desde el sindicato de Atención Primaria, Leandro Catalán, ha recordado que esta situación se debe a una "falta de planificación", ya que hace meses que pidieron ampliar el plazo para poder cogerse los días de fiesta pendientes de 2017 (otros años se ha dado de tiempo hasta incluso mayo) y evitar que muchos médicos coincidan de permiso a la vez. Además, ha asegurado que se deben ofrecer contratos laborales más amplios y más atractivos para los facultativos sustitutos.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, recomendó este miércoles en ‘Aragón Televisión’ que ante un retraso en las citaciones con el médico de familia, los aragoneses llamen directamente a los centros de salud para solicitar atención. Además, recordó que antes de acudir a los servicios de Urgencias, existen otros recursos disponibles por las tardes e incluso hasta la medianoche, como es el caso del centro de salud de Sagasta. Explicó también que los ciudadanos pueden llamar al 061 para resolver dudas médicas, pero también para que les oriente a qué dispositivo acudir y cuál tiene en ese momento menos presión asistencial.