El comercio adelanta sus rebajas para ponérselo fácil a los Reyes Magos

Ya no hay que esperar hasta el 7 de enero –primer día tradicional de las rebajas de invierno– para adquirir las mejores gangas y, de esta forma, ahorrarse dinero en los regalos de los Reyes Magos. Muchos comercios han colgado los carteles que anuncian los tan esperados descuentos, que desde el 2012 están liberalizados y que no se ciñen al invierno y al verano. No obstante, otras grandes marcas siguen optando por aguardar hasta el inicio marcado por el calendario.