Hablemos de expolio

En las últimas semanas, a raíz del traslado a Sijena de 44 obras de este monasterio compradas por la Generalitat en 1983, se ha hablado mucho de "expolio". Políticos, medios de comunicación y responsables de museos han calificado así a lo sucedido: lo que ha ocurrido, para ellos, ha sido un expolio. Al museo. Al patrimonio cultural catalán.

Es, sencillamente, el mundo al revés. Las protestas se han levantado airadas, durante todo el tiempo que ha durado el litigio, cada vez que desde Aragón se utilizaba este concepto. No podía hablarse de expolio, argumentaban, porque las piezas habían sido compradas, no robadas. El hecho, sentenciado por los tribunales, de que esas ventas fuesen nulas, ilegales, no parecía importar. Pero, más allá de que las obras salieran de Sijena por un procedimiento o por otro, ¿alguien puede negar que lo ocurrido con el rico patrimonio que un día atesoró el monasterio no ha sido un expolio? Vean hoy ese monumento. Vean las fotografías de las décadas pasadas, en todo su largo abandono franquista. Y vean las fotografías anteriores a la Guerra Civil. Consideren lo que fue, evalúen la riqueza que atesoró, y díganme si lo ocurrido con Sijena no ha sido un expolio desgraciado y sangrante. Un expolio que se inició, lentamente y por goteo, con las primeras ventas efectuadas por las monjas a mediados del siglo XIX; que se frenó durante unos pocos años felices tras la declaración del monasterio como Monumento Nacional en 1923; y que se consumó violentamente, de cuajo, con la guerra.

Las dueñas de Sijena se esforzaron por su recuperación. Son muchas las cartas que se conservan, dirigidas a las instituciones de la dictadura, instándolas a que restauraran el edificio, a que dedicaran atención a ese maltrecho monumento, que había sido uno de los más destacados de Europa por su valioso tesoro artístico, especialmente por sus maravillosas pinturas murales. Lograron, tras varios años de insistencia, que el obispo de Lérida les devolviera parte de las obras rescatadas del incendio, unas por los propios vecinos, otras por milicianos. Vivieron las monjas entre las ruinas durante 25 años sin que nadie, desde la Dirección General de Bellas Artes o de la Comisaría de Defensa del Patrimonio en Madrid, se conmoviera por ellas. Habrían podido vender parte del patrimonio que aún conservaban para remediar su situación, pero no lo hicieron; y el dinero para restaurar el conjunto monumental no llegó nunca mientras ellas estuvieron allí.