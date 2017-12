Buscando incentivos para atraer docentes

Ismael Jiménez, vicerrector de Profesorado, cree que esto es complicado en una universidad pública. «Nosotros tenemos un convenio colectivo y el tratamiento que se da al docente es el mismo en todas las localidades», recuerda, aunque afirma que todas las vías pueden estudiarse.

El rector algo apuntó en esta línea a finales del mes pasado, en una visita que hizo a Teruel para transmitir que, pese a la falta puntual de profesores en Magisterio, la Universidad de Zaragoza seguía apostando por el campus y garantizó que no pensaba reducir su oferta académica.

José Antonio Mayoral planteó la posibilidad de cubrir algunas plazas a través de comisiones de servicio ofrecidas a profesores de instituto de la provincia para que, por un tiempo, pudieran dar clase en la Universidad. O incluso, idear algún tipo de incentivo para los docentes que se trasladen al campus turolense, estímulos que no puede promover directamente la Universidad de Zaragoza –recordó el rector–, pero sí otras instituciones, «como el Ayuntamiento o la Diputación», citó Mayoral.

Adelantar las convocatorias

No obstante, los responsables universitarios reiteran que la solución definitiva debe pasar por un cambio de la normativa, por parte de los gobiernos autonómico y central, que permita modificar el sistema de acceso a la docencia universitaria, sobre todo en esas titulaciones en las que no hace tanto para ser profesor no había que tener un doctorado.

Como solución inmediata, en el corto plazo, lo que se va a hacer es adelantar la convocatoria de las plazas para tener mayor margen de maniobra en el caso de que estas no se cubran. «Si adelantamos los plazos –defendió Mayoral– se puede reaccionar antes del comienzo de curso. Y si una plaza no tiene candidatos podemos hacer que se convoque de nuevo con urgencia».