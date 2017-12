"Ojalá algún décimo se haya quedado aquí"

La administración José Luis vendió el pasado mes de octubre una serie del número 71.198, es decir, 10 décimos premiados con 400.000 euros cada uno, pero se desconoce a quién. José Luis

Dessi, su mujer Carol López y la empleada Mamen Jarne tenían preparadas varias botellas de cava, por si acaso, porque otros años ya habían repartido suerte entre sus clientes.

Y la alegría por fin llegó pocos minutos antes de las 12.00, cuando salió el primer premio, el 71.198. "Estaba hablando con un medio de comunicación por teléfono cuando ha salido el gordo, hemos colgado para hablar más tarde, he metido el número en nuestro buscador, he visto que lo habíamos vendido, me he puesto nervioso y han empezado a sonar los teléfonos". Así ha relatado José Luis Dessi, el responsable de la administración, cómo se ha enterado de que habían repartido 4 millones de euros.

Desde 1986 repartiendo suerte

A partir de entonces no ha dejado de llegar gente a su establecimiento y varias decenas de personas se concentraron a las puertas, con la curiosidad de saber a quién le había tocado. Muchos no sabían el número que había salido, solo que se había vendido en la administración de José Luis, un lotero que lleva desde 1986 repartiendo suerte entre jacetanos y turistas. Es el más antiguo de Jaca y muy conocido entre sus vecinos, por ello, recibió multitud de felicitaciones.

La suerte ha pasado otras veces por esta administración de lotería, ya que ha vendido premios importantes del sorteo de Navidad en los años 2011 y 2013, repartiendo una serie del tercer premio y un quinto respectivamente. "Parece que la suerte nos persigue en los años impares, porque habíamos dado un quinto y un tercero, pero nos faltaba el Gordo", dijo el lotero.

"Estamos muy contentos porque la verdad es que es difícil que en una administración pequeña salga un primer premio", añadió el responsable del establecimiento. Por las fechas en las que se vendió, un 13 de octubre, "quiero creer y espero que algún décimo se haya quedado en Jaca, porque si hubiera sido un mes de agosto o un puente de la Inmaculada, que hay mucha afluencia de turistas, hubiera habido más posibilidad de que se hubiera ido fuera", explicó el dueño de la administración. "Y en esos días parece que estamos más los de aquí o de esta zona". Ahora les esperan días de más trabajo, porque "los años que se da un premio, aumentan las ventas".

"Pensaba que hoy tocaría"

Mamen Jarne, que trabaja en la administración número 2 de Jaca, también se mostró muy contenta, porque "nunca habíamos dado el Gordo, habíamos vivido otras emociones en Navidad, pero no un primer premio". Todos los años "se tiene la ilusión, y hoy he venido a trabajar pensando que a lo mejor podía ser que tocara, y ha tocado".

Esta trabajadora también reconoció que es muy difícil saber quién puede llevar décimos del 71.198, "porque solo teníamos un billete y al no estar asignado a ninguna cofradía, asociación, colectivo, etcétera, únicamente se vende en ventanilla".

Los loteros tienen constancia de que se vendió el 13 de octubre y "en Jaca hay turismo siempre, aunque si se ha quedado aquí mucho mejor". Mamen Jarne reconoció que dar un primer premio es sinónimo de más trabajo, "pero es una recompensa para seguir".

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón fue una de las primeras personas en acercarse hasta la administración del lotería, situada junto a la calle Mayor, muy cerca del ayuntamiento. "En cuanto me he enterado he ido a la administración a felicitarles, a informarme para ver cuánta suerte habían repartido por aquí y a compartir ese momento de alegría con ellos", explicó el responsable municipal.

Buena noticia para la ciudad

Que el premio Gordo se haya vendido en Jaca, señaló Juan Manuel Ramón, "también es una buena noticia para la ciudad, porque además de que es publicidad, siempre es bueno que se conozca por este tipo de cosas". Para la administración también resulta una suerte, porque llevan muchos años trabajando, recordó. "Y si ha quedado algo en Jaca, que es algo que no sabemos, pues mucho mejor".