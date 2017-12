UAGA registra una petición de información sobre el operativo de búsqueda de Igor el ruso

UAGA, además, se personará la próxima semana como acusación popular en la causa criminal abierta contra Igor el ruso.

El escrito de petición de investigación ha sido presentado este viernes oficialmente por el secretario general de UAGA, José Manuel Penella, y el abogado de la organización, Pablo Martínez, quien ha hecho referencia a la inclusión en el escrito de la petición de un informe sobre las órdenes que se dieron a la Guardia Civil a partir del referido día.

El letrado ha explicado que la iniciativa puesta en marcha no se dirige "en absoluto" contra la Guardia Civil, sino a aclarar "qué ordenes se dieron o no se dieron" para capturar al exmilitar tras herir de gravedad ese mismo día a dos personas en Albalate del Arzobispo (Teruel).

Según ha explicado, en opinión del sindicato el 5 de diciembre tenía que haber aparecido ya la pistola con la que se produjo el ataque o el pistolero. "Y queremos saber si a lo mejor se podían haber tomado otro tipo de decisiones", ha remarcado.

Por su parte, José Manuel Penella ha asegurado que la decisión de presentar esta solicitud se produce "porque creemos que no se han hecho las cosas bien y que se debería haber evitado lo ocurrido".

Ha añadido que tras los sucesos del pasado día 5, y ante el temor de estar ante un delincuente peligroso, los vecinos habían intercambiado whatsapp para expresar el "miedo e inseguridad" que sentían.

Unos días después, el pasado 14 de diciembre, Feher, alias Igor el ruso, asesinaba a dos guardias civiles y a un agricultor en las proximidades de una pardina situada en una zona rural próxima a la población turolense de Andorra.

"Veremos -ha añadido Penella- si lo que suponemos que fue una negligencia se confirma o no, porque espero no pensar que el inicio del puente de la Constitución no afectara a la toma, o no, de decisiones para la búsqueda del agresor".

Ha destacado que los hechos registrados evidencian la "inseguridad" que existe actualmente en el medio rural, y, especialmente, en zonas despobladas como en la que se produjeron los hechos.

Una situación, ha resaltado, que favorece el que "venga una alimaña como ésta y se sienta segura para moverse tranquilamente sin que nadie le vea".

"Antonio Iranzo (la víctima civil) era una persona justa y nosotros queremos que tenga justicia", ha añadido Penella.