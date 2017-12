Un brindis por la Constitución

La Delegación del Gobierno en Aragón celebró ayer en un acto solemne el 39º cumpleaños de la Constitución. Ante algunos de los principales representantes institucionales de la Comunidad, como el Justicia de Aragón o el presidente del TSJA, el delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, reivindicó el valor de la Carta Magna e invitó a los presentes a brindar por ella con una copa de cava. Tras un discurso en el que cargó durante contra Cataluña, la copa de espumoso cortesía de Alcalde no podía ser catalana... y no lo era. Se optó por invitar a los presentes con botellas de ‘Reyes de Aragón’, un caldo de la D. O. Calatayud, que ha sido elegido recientemente como uno de los mejores de España y que no dejaba lugar a dudas de dónde se celebraba el acto.