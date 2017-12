La falta de lluvias lleva a Aragón a sufrir uno de los años más secos desde 1980

Aragón sufre uno de los años más secos desde 1980. Siete de los últimos once meses han registrado precipitaciones por debajo de la serie histórica. Es decir, ha llovido o nevado menos que en la media de 1981 al 2010, periodo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) toma como referencia. Aunque marzo fue "muy húmedo" en las tres provincias y junio disparó los datos de Zaragoza y Huesca, abril, mayo, septiembre y octubre han destacado por su carácter "seco" o "muy seco".

Noviembre, último mes del que se tienen datos, es un claro ejemplo. La estación del aeropuerto de Zaragoza, una de las principales referencias de la capital, registró un único litro en todo el mes (seis en la de Valdespartera), cuando el valor normal es 30. En Huesca capital solo llovió los días 4 y 5, de ahí que el acumulado se quedase en 2,4 litros (la media está en 47), y en Teruel apenas se acumularon 3,2 los días 28 y 29, unos 19 litros por debajo de los valores habituales.

Rafael Requena, delegado territorial de la Aemet en Aragón, asegura que, si bien el año hidrológico -que se cerró el 30 de septiembre- "no terminó muy por debajo de los valores normales", ha habido "semanas enteras en las que no ha caído ni una gota". "El dato global se ha visto compensado por unos episodios muy puntuales y concentrados, pero esto no resuelve el problema", aclara.