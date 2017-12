De dos céntimos a más de 30 euros: la diferencia de precio en el mismo juguete

Según un análisis realizado por Heraldo.es, las diferencias de coste en determinados juguetes pueden superar los 30 euros. El Corte Inglés, Amazon, Juguettos, Alcampo, Carrefour y Toys'R'Us son los establecimientos analizados y entre ellos se pueden encontrar múltiples diferencias. Hay que destacar que, generalmente, Amazon y Alcampo son los más baratos; mientras que Toys'R'Us y El Corte Inglés se caracterizan por un precio más elevado. Por el contrario, los otros dos están en la parte media de la tabla.

También es necesario subrayar que, en el estudio llevado a cabo este martes (5 de diciembre), hay artículos en los que la diferencia es nula: solo dos céntimos. En esta situación se encuentran juguetes como el coche gatuno deluxe de PJ Masks y el diario interactivo de Ladybug. Por el contrario, adquirir otros productos puede suponer que la saco de Papa Noel cueste unos 30 euros más de lo previsto. Por ejemplo, estas diferencias tan importantes se suelen observar en los juguetes de Lego.

La nueva entrega de 'Star Wars' ha vuelto a poner de moda las míticas naves de la saga; siendo el Halcón Milenario uno de los más demandados. A pesar de que este juego de construcción lleva en las tiendas varios años, esto no ha provocado ni que despierte menos interés ni que sea más económico. En todas las tiendas consultadas su coste supera los 100 euros; pero hay una gran diferencia. No es lo mismo pagar los 106,99 que cuesta en el Alcampo que los 139,95 que vale en Juguettos.

Lo mismo ocurre con una de las novedades lanzadas por Lego este año: BB-8, el simpático robot que apareció por primera vez en las pantallas de cine hace dos años con 'El despertar de la fuerza'. En este caso, el precio más bajo se da en tres tiendas. Alcampo, Carrefour y Amazon lo ofrecen por 71,74 euros; mientras que El Corte Inglés lo vende por 102. En ambos juegos de construcción, las diferencias superan los 30 euros.

En un punto intermedio están aquellos juguetes que tienen una diferencia de unos 10 euros entre un establecimiento y otro. Esto sucede si se adquiere el Robot Robi, un robot para los más pequeños (hasta 3 años), destinado a cantar, bailar y disfrutar con la música. Su precio varía de los 37,98 euros de Amazon a los 46,99 de Toys'R'Us: 9 euros de diferencia. Si se quiere comprar el camión de 'Cars 3', la situación se repite: de 33,99 a 20,62 euros.

Más de 13 euros de variación en los patines de 'Soy Luna'. Al igual que en los casos anteriores, Toys'R'Us es el compañía con el precio más elevado (69,99), mientras que Amazon lo ofrece a un coste más económico (56,5). Además, es necesario destacar que esta tienda 'online' es la única que realmente le ha rebajado el precio, ya que el año pasado en todos estos establecimientos costaba entre 64,99 y 69,99.

Por su parte, los precios de patinetes eléctricos son muy dispares, especialmente, debido a las diferencias existentes entre marcas, potencias y calidades. Por ello, simplemente se ha podido comprobar cuál es el patinete eléctrico más económico que se puede adquirir. De este modo, si su hijo está interesado en este aparato y los Reyes Magos consideran que se ha portado bien y que tienen presupuesto suficiente, pueden adquirirlo desde 145 euros.

¿Juguetes falsos?

En muchos casos, Amazon ofrece la posibilidad de adquirir un mismo producto a un precio más económico, sin embargo, en algunas ocasiones esta bajada de importe no coincide con un descuento puntual; sino con que el producto no es el deseado. Es decir, se trata de una mera copia que se ha saltado los controles de seguridad de la empresa. Según un reciente estudio realizado por Red Points, 'Padres y las falsificaciones online', más del 60% de los progenitores no saben distinguir los juguetes falsos de Amazon. Una cuestión que es importante, ya que comprar un juguete de imitación supone que no haya pasado los controles necesarios y, por lo tanto, puede ser perjudicial para el menor.