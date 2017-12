"Los deberes son una prolongación de la escuela que no funciona"

Dice que los deberes no deben ser una continuación del aula.

Los deberes no deben seguir reproduciendo una escuela como la actual, son una prolongación de la escuela que no funciona. Otra cosa es que el chico o la chica trabajen con otros compañeros para mantener la curiosidad que ha nacido en el colegio y hagan actividades de investigación que a la mañana siguiente pueden entrar en el aula. El gran dilema hoy es que intentamos mantener la separación entre la escuela y fuera de ella. Es imposible en un mundo donde la infancia hace tiempo que aprende en muchos lugares.

Escribió el libro ‘Hartos de los deberes de nuestros hijos’.

Mi intención era que los padres descubrieran qué hay detrás del proceso de aprender. El problema es que llevamos años de ruptura entre la escuela y la familia. Los profesores tienen que dedicar tiempo de explicarles a los padres por qué los chicos no llevan libros de texto o tienen que mirar la información en una web. Si no es así, los deberes son, como decía una madre, convertirles en consejeros delegados de lo que quiere la escuela.

¿Es necesario un consenso de la comunidad educativa?

Para empezar ya sería bastante si hubiera un consenso entre el profesorado. Si unos alumnos comentan en clase la explosión de un volcán que se ha producido en Bali y un maestro no es capaz de conectarlo con la asignatura correspondiente vamos muy mal. Si no hay un esfuerzo a favor del continuo aprendizaje los deberes seguirán siendo algo nada especial para unos chicos y una carga para otros.

¿Cómo tienen que implicarse los padres en las tareas?

Lo primero es saber qué esperan las familias de la escuela. Para unas es una empresa de servicios, otras no pueden prestar atención a estos temas porque están todo el día materialmente trabajando para sobrevivir. La ayuda familiar no siempre es posible y no en todos los hogares se dispone de los mismos medios. Hay que tener en cuenta estos factores.